Bolojan anunță limitarea pensionării anticipate. Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea deveni model

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri că reducerea pensionărilor anticipate trebuie extinsă la toate categoriile profesionale, subliniind că Guvernul analizează scenarii care să facă sistemul de pensii sustenabil pe termen lung. El a explicat că, dacă actualul proiect privind pensiile magistraților va fi adoptat, acesta ar putea deveni un model aplicabil și altor domenii.

Premierul a explicat că este esențială limitarea ieșirilor timpurii la pensie.

„Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului de pensii, în anii următori. Trebuie să facem acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard de pensionare. Cu cât o facem mai repede, cu atât este mai bine”, a spus premierul.

El a menționat că se lucrează deja la mai multe ipoteze, astfel încât proiectul referitor la pensiile magistraților să poată constitui un reper pentru alte profesii.

În privința proiectului dedicat sistemului de pensii din magistratură, Bolojan a afirmat că există premise favorabile pentru un aviz rapid din partea CSM.

„Din semnalele publice pe care le-am constatat, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune ca să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile. În aceste condiţii, ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă vom primi avizul, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri, cel mai târziu, pe data de 28, să declanşăm procedura de angajare a răspunderii guvernului pe acest proiect”, a declarat Bolojan.

Premierul a explicat și aspectele tehnice care rămân de clarificat în proiect. Acesta a punctat că discuțiile s-au concentrat pe două elemente majore.

„Primul este termenul de intrare în vigoare şi al doilea este procentul maxim al pensiei din salariul net. Având în vedere că săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de domnul preşedinte cu reprezentanţii magistraţilor, în care s-au discutat aceste aspecte şi având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziţie, faţă de 10 ani, cu cât era prevăzută perioada de creştere treptată a vârstei de pensionare, de la 48 de ani la 65 de ani, am propus şi am acceptat o perioadă de tranziţie de 15 ani. Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an şi deci peste 15 ani, practic, ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard, fiecare generaţie trebuind să lucreze practic un an în plus în fiecare an, de acum înainte. Am acceptat această solicitare şi alte două aspecte, dar care nu sunt relevante”.

Ilie Bolojan a adăugat că nu se va modifica regula privind plafonarea pensiei raportate la ultimul venit din activitate. „Am rămas pe procentul iniţial, ca pensia în magistratură să nu depăşească 70% din ultimul salariu net”, a transmis premierul, reiterând că această abordare ar putea fi extinsă ulterior și altor categorii profesionale.