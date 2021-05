Rareş Bogdan a povestit despre un incident nu tocmai plăcut petrecut într-un loc unde era cu familia, şi spune: „O să fac un apel care va crea probabil breaking news sau cu siguranță știri multiple în urma emisiunii”, a spus europarlamentarul PNL.

„Bode și Despescu să le explice să le explice domnilor de la Poliție că nu mai este stare de urgență”

Rareș Bogdan a povestit despre ce s-a întâmplat în patru locuri diferite din Bucureşti şi cum au dat năvală polițiștii în acele locuri deşi nu mai este stare de urgenţă:

„Vreau să-l rog pe prietenul meu, Lucian Bode, și pe prietenul meu, Bogdan Despescu, cei doi oameni care conduc Ministerul de Interne, să acționeze și să le explice domnilor de la Poliție că nu mai este stare de urgență, că companiile românești au trăit extrem de greu, mai ales cele din HoReCa. Astăzi, am fost cu familia într-un loc, am mai fost în trei locuri, pentru că am avut întâlniri, și m-am bucurat de această stare de libertate care s-a instituit la nivelul Bucureștiului, și, în fiecare din cele patru locații din nordul Bucureștiului, au năvălit cei din Jandarmerie sau din Poliție” a spus Rareș Bogdan.

Rareş Bogdan: Nu au de ce să vină șapte oameni pe o terasă, speriind publicul

„Îl rog pe Lucian Bode să atrag atenția în mod respectuos, o să o spun și mâine în BEN, la ora 10, că nu suntem stat autocratic, unde să călcăm în picioare firme și oameni care abia mai trăiesc de pe o zi pe alta, care au avut de suferit enorm în urma COVID și-n urma măsurilor restrictive. Ceea ce am văzut cu ochii mei astăzi mi-a arătat că, în continuare, o parte din autoritățile statului, un stat pe care acum îl reprezint și eu, au un comportament absolut absurd. Poți să o faci discret, ducându-te să verifici datele cu oameni în civil. Nu are de ce să vină Jandarmerie, cu oameni în uniformă, nu au de ce să vină șapte oameni pe o terasă, speriind publicul” a mai spus fostul jurnalist.

L-am sunat pe Lucian Bode, nu mi-a răspuns

Rareş Bogdan: „Mâine, în ședință, o să-i cer lui Lucian Bode- cu care sunt prieten, e cel mai apropiat om din Guvernul României de mine, l-am sunat, nu mi-a răspuns acum- să termine cu aceste descinderi pentru că ne facem de râs” a conchis Rareș Bogdan intervenția.

Nu de aceeași părere sunt și reprezentanții forțelor de ordine. Cosmin Andreica, liderul Europol, acuză că restaurantele se transformă în „veritabile cluburi și discoteci”, pentru că ”legiuitorul nu a fost în stare să vină cu măsuri suficiente”, a concluzionat fostul jurnalist, într-o intervenţie la Antena 3.