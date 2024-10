Politica Bogdan Gruia Ivan, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării: „AI nu este o amenințare pentru locurile de muncă”







Pe data de 24 octombrie 2024, a avut loc la Cineplexx Băneasa evenimentul Google’s GovEd Policy Forum: AI and Opportunities for Public Administration and Education in Romania. Această întâlnire a reunit experți de top și factori de decizie politică pentru a discuta potențialul de transformare al inteligenței artificiale (AI) în două sectoare critice, administrația publică și educația.

Forumul a constat din două scos în evidență modul în care AI ar putea revoluționa serviciile publice și îmbunătăți rezultatele educaționale. Inteligența artificială generativă are potențialul de a spori eficiența sectorului public din România și a crește calitatea serviciilor oferite. Experiența experiența cetățenilor în contact cu serviciile publice ar putea fi, astfel, îmbunătățită.

Potențialul AI în administrația publică

Moderat de Elisabeta Moraru, Country Director Google România, primul panel s-a concentrat pe adoptarea AI în administrația publică românească. Membrii panelului au fost Bogdan Gruia Ivan, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Sorin-Dan Moldovan, Președintele Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, și Nanna Bjørner, partener la Implement Consulting Group.

În cadrul acestei sesiuni, speakerii au discutat despre concluziile studiului The Opportunity to Adopt Artificial Intelligence in Public Administration in Romania. Acesta a fost realizat de Implement Consulting Group la inițiativa Google. Raportul a dovedit potențialul vast al AI de a transforma administrația publică românească. AI poate crește eficiența, reduce costurile operaționale și îmbunătăți calitatea serviciilor.

Potrivit studiului, aproape 70% din posturile din administrație publică ar putea beneficia de avantajele oferite de AI generativă. Prin automatizarea sarcinilor de rutină și eficientizarea proceselor, adoptarea AI are potențialul de a economisi resurse semnificative. Astfel, funcționarii publici se vor putea concentra pe sarcini mai complexe, cu valoare mai mare.

Se estimează că beneficiile economice ale implementării AI în administrația publică vor ajunge la 660 de milioane de euro în 10 ani. Acestea sunt determinate de creșterea productivității muncii și de îmbunătățirea serviciilor pentru oameni. „Solicitările către Stat, și toate serviciile publice vor putea fi mult mai accesibile cetățenilor”, a spus Ministrul Bogdan Gruia Ivan.

Temerile legate de adoptarea AI în administrația publică

Raportul arată de asemenea că, 54% dintre angajații sectorului public din România au declarat că folosesc, personal, instrumente AI. Cu toate acestea, doar 23% dintre instituțiile din acest sector au investit în soluții AI. Acest lucru evidențiază faptul că există bariere în calea adoptării pe scară largă a AI. În primul rând, lipsa abilităților în rândul angajaților este un impediment. „Suntem în curs de derulare al unui proiect în valoare de 10 milioane de euro împreună cu cei de la ANFP. Acesta se axează pe traininguri de dezvoltare a abilităților funcționarilor”, a declarat Bogdan Gruia Ivan.

O altă preocupare a oamenilor este legată de siguranța locului de muncă. Cu alte cuvinte, oamenii sunt reticenți în ceea ce privește adoptarea AI în administrația publică deoarece se tem că-și vor pierde locul de muncă. „Oamenii trebuie implicați în tot procesul adoptării AI, pas cu pas. Astfel vor putea observa singuri rezultatele și faptul că locurile lor de muncă nu sunt amenințate. Așa vor căpăta încredere. 8% din sarcini pot fi înlocuite de AI. Sarcini, nu job-uri”, a punctat Nanna Bjørner.

Ministrul Bogdan Gruia Ivan a subliniat rolul Inteligenței Artificiale în automatizarea sarcinilor banale. „Un software ar putea interveni în zona contabilității și zona financiară, iar persoana va putea fi debarasată de sarcinile banale și se va putea ocupa de altceva. Nu este o amenințare pentru locurile de muncă”, a spus Ministrul.

Inteligența Artificială în sprijinul educației

Al doilea panel a fost moderat de Cezara Panait, Head of Government Affairs and Public Policy la Google România. Acesta a explorat rolul AI în modelarea viitorului educației. Speakerii au fost Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, doi reprezentanți ai universităților care au câștigat Granturi Google.org pentru securitate cibernetică, Paul Apostol, fondatorul Digital Nation și alți parteneri din inițiativa AI Opportunity de la Google.org.

Discuțiile din acest panel s-au concentrat pe modul în care AI ar putea rezolva provocări presante din domeniul educației în România. Spre exemplu, integrarea inteligenței artificiale în sălile de clasă are potențialul de a oferi instruire personalizată fiecărui elev. Paul Apostol a subliniat importanța dezvoltării competențelor digitale, mai ales că AI pătrunde rapid în tot mai multe industrii. Digital Nation, organizația sa, este implicată activ în calificarea tinerilor profesioniști pentru a răspunde cerințelor tot mai mari ale sectorului tehnologic.

Discuția a abordat, de asemenea, problema securității cibernetice. Într-un mediu de învățare din ce în ce mai digital, universitățile câștigătoare de granturi Google.org în valoare de un milion de euro, și-au prezentat inițiativele pentru a îmbunătăți securitatea platformelor și a resurselor educaționale.