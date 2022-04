Bogdan Aurescu: „Am dat 63 de mil euro pentru asistența acordată refugiaților din Ucraina”

Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, transmite faptul că țara noastră susține Ucraina în aceste vremuri tulburi și își exprimă regretul față de pierderile poporului ucrainean.

Ucraina va învinge în războiul dus cu Rusia, spune Aurescu

„Bine ai venit în Bucureşti, bine ai venit la MAE, din nou. Sunt bucuros că am avut oportunitatea să ne vedem din nou şi să discutăm personal în timpul acestor timpuri dificile. Am avut un dialog substanţial pe care îl vom continua după această conferinţă de presă, un dialog despre situaţia de securitate din Ucraina, după agresiunea militară şi ilegală a Rusiei.

Am pledat din nou pentru suveranitatea şi independenţa teritorială a Ucrainei şi asupra faptului că cetăţenii ucraineni trebuie să lupte împotriva acestei agresiuni. Îmi exprima condoleanţele şi regretul meu profund pentru victimele şi distrugerile materiale din Ucraina care au avut impact negativ asupra cetăţenilor din Ucraina”, a transmis Bogdan Aurescu, șeful MAE.

Cetățenii ucraineni vor fi tratați cum se cuvine în România

Conform ministrului român, țara noastră găzduiește acum peste 100 de mii de refugiați, cărora le-a acordat tot sprijinul necesar.

„Suntem alături de poporul ucrainean. Cei care au murit în Ucraina sunt fraţii şi surorile noastre, părinţii şi copiii noştri. Aceste crime nu trebuie să rămână nepedepsite şi România susţine o anchetă internaţională asupra acţiunilor Rusiei. De asemenea, am reacţionat prompt, încă de la începutul invaziei ruse de a oferi ajutor refugiaţilor ucraineni. Acum avem peste 100.000 de refugiaţi în România. Am susţinut copiii aflaţi în situaţii speciale, am deschis piaţa muncii, am oferit transport gratuit, posibilitatea studenţilor şi elevilor să studieze aici. Toţi cetăţenii ucraineni din România vor fi trataţi cum trebuie.

Ucraina trebuie să câştige acest război şi sunt convins că îl va câştiga”, a mai spus oficialul român.

„Am vorbit şi despre faptul că legăturile puternice dintre ţările noastre sunt susţinute şi de minorităţile noastre înrudite. (…) Convingerea mea e că prin eforturi comune vom consolida relaţiile bilaterale. Această perioadă complexă şi cu acest război nu au făcut decât să ne apropie”, a mai adăugat Bogdan Aurescu.

Asistență de peste 63 de milioane de dolari din partea României

De la începutul războiului din Ucraina, peste 800 de mii de refugiați au ajuns pe teritoriul României. Deși mulți dintre ei au decis să nu rămână aici, investițiile statului român în ce privește sprijinul acordat ucrainenilor depășește 63 de milioane de dolari.

„Asistența acordată acestor persoane, inclusiv celor care au rămas în România, a fost în valoare de peste 63 de milioane de euro, constând în acces gratuit la servicii medicale, la învățământ, de asemenea în măsuri de sprijin pentru copii, asigurarea transportului gratuit pe teritoriul României, deschiderea pieței muncii”, transmite Bogdan Aurescu.

Mai mult, Aurescu salută demersul european al Ucrainei și-l asigură pe ministrul Kuleba de tot sprijinul României în procesul de aderare a țării sale la UE.