Bogdan Aurescu a salutat operaționalizarea misiunii UE de monitorizare la frontiera dintre Armenia și Azerbaidjan

Capacitatea de monitorizare a UE în Armenia a devenit operațională la 20 octombrie. Această acțiune vine în urma deciziei UE de a desfășura experți în monitorizare de-a lungul părții armene a graniței internaționale cu Azerbaidjan.

Capacitatea de monitorizare a UE este o echipă formată din 40 de experți în monitorizare ce au fost dislocați la granița Armeniei, la solicitarea acesteia. Decizia a fost luată la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, de pe 17 octombrie. În cadrul Consiliului de Afaceri Externe a participat și ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu.

I welcome the operationalization of EU Monitoring Capacity in #Armenia,as decided by 🇪🇺Foreign Affairs Council,based on the proposal I presented after the #SouthCaucasusTour w/my 🇦🇹&🇱🇹 colleagues last year – which was at the basis of t/political agreement reached in Prague/Oct.6. https://t.co/5EyTSo8oTq

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 23, 2022