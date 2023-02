Bogdan Aurescu a discutat cu Dmitro Kuleba despre lucrările de dragare de pe canalul Bâstroe : „Am solicitat clarificarea cât mai curând a poziţiei Ucrainei“

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a anunțat că a avut o discuție cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, cu privire la lucrările de dragare de pe canalul Bâstroe și că a solicitat o poziție clară din partea Ucrainei cu privire la acest subiect.

„În marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, am discutat cu colegul meu Dmitro Kuleba şi am solicitat clarificarea cât mai curând a poziţiei Ucrainei privind dragarea canalului Bâstroe, complementar demersurilor deja întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe pe lângă partea ucraineană”, a scris Bogdan Aurescu, sâmbătă seară, pe Twitter.

Ministerul Afacerilor Externe anunța joi că nu este de acord cu demersurile Ucrainei și că a informat și Comisia Europeană cu privire la poziția României.

„Autoritățile române nu sunt de acord cu propunerea de includere a brațelor Chilia și Bâstroe ale Dunării în TEN-T (propunere a cărei realizare este urmărită de Ucraina încă din anul 2014), întrucât este necesar ca proiectul canalului de navigație realizat de Ucraina să respecte strict prevederile de drept internațional aplicabile și mai ales reglementările în materie de protecție a mediului.

Răspunsul la solicitarea recentă a Comisiei Europene, în cuprinsul căruia va fi reiterată aceeași poziție de dezacord față de propunerea de includere a brațelor Chilia și Bâstroe ale Dunării în TEN-T, va fi transmis de către MAE“, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Externe.

