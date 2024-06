Criză de producție la Boeing. Compania își revizuiește obiectivele pentru următoarele luni

Boeing, marele producător de avioane de transport își amână obiectivele de producție pe următoarele luni. Compania se confruntă cu o criză ca urmare a controalelor autorităților de reglementare. Pe de altă parte, se pare că producătorul se confruntă cu sincope în lanțul de aprovizionare.

Producătorul de avioane își reduce ritmul de producție, astfel că obiectivele asumate inițial vor fi decalate. Mai exact, se va ajunge la 42 avioane 737 în luna septembrie.

Producătorul de aeronave are probleme care îl determină să reducă ritmul de producție. La începutul anului, Boeing și-a propus ca în luna iunie producția să atingă un ritm de 42 aparate din modelul 737 pe lună. Ulterior, termenul a fost decalat pentru luna septembrie.

Conform unor surse, citate de Reuters, compania și-a anunțat deja furnizorii. Boeing a transmis că va amâna cu trei luni o etapă cheie de producţie pentru familia de avioane 737. Compania se confruntă cu o criză care afectează lanțul de producție. Iar acest lucru face aproape imposibilă respectarea termenelor asumate inițial.

Un nou program al furnizorilor Boeing comunicat industriei prevede ca producţia de avioane 737 trebuie să ajungă la 42 pe lună în septembrie. Anterior, ținta asumată a fost luna iunie, au spus sursele.

Boeing nu a fost disponibil pentru comentarii referitor la acest subiect.

Producătorul de avioane se confruntă cu probleme după un incident de securitate din luna ianuarie. Responsabilii cu producția de la Boeing au decis să încetinească brusc, pentru a permite controale sporite, din partea autorităţilor de reglementare, a companiilor aeriene şi a parlamentarilor.

Situația a devenit critică după ce un panou de uşă al unui avion nou al Alaska Airlines s-a desprins în timp ce se afla în aer.

Programul principal al furnizorilor Boeing stabileşte aşteptările pentru momentul în care ar trebui atinsă o anumită rată de producţie.

Analiştii spun că ceea ce se întâmplă nu reflectă neapărat producţia reală. Lucrurile au rămas în urmă ca urmare a unui amestec de factori. Pe de-o parte este vorba despre controlul autorităţilor de reglementare, iar pe de alta de constrângeri de aprovizionare. Decizia producător, spun analiștii, indică posibile presiuni pe lanțul de aprovizionare.

