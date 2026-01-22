Bobonete, despre ură, boți și presiunea online: Cei care înjură nu sunt oamenii care vin la spectacole

Mihai Bobonete a vorbit deschis, în emisiunea Morning Glory, despre valul de reacții negative apărute în mediul online după lansarea specialului de stand-up „Life is Life”.

Comediantul susține că, deși materialul conține glume la adresa tuturor politicienilor importanți, anumite fragmente au fost scoase din context și folosite pentru a-l eticheta politic.

„A fost suficient să pun o întrebare legată de vot și au început injuriile. Nu argumente, nu dialog, doar ură”, a mărturisit Bobonete. „Cei care vin la spectacole vin să râdă. Oamenii care înjură online caută iritare, nu umor.” Comediantul a explicat că fenomenul conturilor false sau clonate face ca astfel de atacuri să fie tot mai răspândite: „Intri pe profil și vezi o persoană reală. Îl întrebi și spune că nu a scris nimic. Conturile sunt folosite fără știrea lor.”

În ciuda atacurilor, comediantul spune că nu intenționează să-și schimbe stilul. „Comedia e o perdea. Nu știi niciodată dacă vorbim serios sau nu. Asta e meseria noastră”, a afirmat Bobonete, subliniind că ironia și satira vor rămâne esențiale în spectacolele sale.

Despre protecția psihică în fața atacurilor online, Bobonete a spus: „Am o echipă care se ocupă de asta. Eu trebuie să fiu sănătos la cap ca să pot urca pe scenă.” El a legat presiunea online de probleme reale de sănătate și stres: „Copiii ajung să știe ce e burnout-ul înainte de bac. Noi, la vârsta asta, ne trezim obosiți și ne mirăm de ce ne doare spatele.”

„Din fericire, încă putem face glume. Din nefericire, trăim într-o lume în care toată lumea se supără din orice”, a concluzionat artistul, convins că publicul din sală va rămâne întotdeauna mai important decât zgomotul din online.

Despre alimentație și sănătate, actorul a declarat: „Râdem pe scenă, dar în pauze mai vorbim și de analize, de colesterol, de somn.” El a explicat că recent și-a refăcut analizele medicale, iar valorile au ieșit mai bine decât în anii trecuți. „Din fericire, trăim mai mult și avem grijă de noi, dar din nefericire, avem mai puțin timp pentru odihnă”, a mai spus el.

„Nu sunt făcut să dorm după amiază. După ce dorm, îmi vine să vomit”, a spus Bobonete, vorbind despre rutina sa zilnică și despre cum se raportează la somn. „Ne trezim obosiți și ne mirăm de ce ne doare spatele. Asta e realitatea vârstei noastre”, a adăugat el, cu autoironie, amintind că oboseala devine tot mai vizibilă pe măsură ce timpul trece.