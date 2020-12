Avocata Diana Șoșoacă este unul dintre cei mai vizibili membri ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). A devenit de notorietate prin atitudinea extrem de vocală și critică legată de subiectul pandemiei de coronavirus. Ea a mers alături de colegii ei de partid, la Cotroceni, acolo unde a participat la consultările cu președintele Klaus Iohannis. Nu a purtat mască în mod corespunzător și a explicat că are acest drept, pentru că deține un certificat medical eliberat pe baza unei boli.

Se pare că Șoșoacă suferă de astm bronșic, conform playtech.ro o afecțiune care creează mari probleme de respirație.

Diana Șoșoacă vorbea despre adeverința medicală și în cadrul unei postări publicată pe contul de Facebook. „Asa arata o adeverința medicala pentru exceptarea de la purtatul mastii. Medicul de familie va da trimitere catre medicul specialist. Acesta va face un control amănunțit si eliberează o scrisoare medicală cu diagnosticul care impune scutirea de la purtatul mastii.

„Niciun organ de control nu are voie să vă întrebe de ce boală suferiți”

Pe baza acestei scrisori, medicul de familie elibereaza aceasta adeverinta medicala, înregistrată in sistem, iar la diagnostic va va trece un cod format din 3 cifre, sau mai multe in functiede bolile de care suferiti.”, scria Șoșoacă. Ea mai afirma:

„Niciun organ de control nu are voie sa va intrebe de ce boala suferiti. Adeverința atesta faptul ca ati fost la medic si el a eliberat-o in baza unor controale si acte medicale. Asa ca polițistul, jandarmul etc sunt obligati sa ia act de adeverinta si sa va lase in pace. Cei cu astm bronsic este obligatoriu sa aiba aceasta adeverinta, pt ca pt ei masca poate fi fatala, la fel si pt alte boli respiratorii. Aratati-le acelor medici care spun ca nu stiu. Ar trebui sa stie, ca de aceea sunt medici si sunt platiti din taxele noastre.”