Boala pe care Mihai Bendeac o duce pe picioare. Actorul suferă zi de zi

Fostul jurat de la iUmor, Mihai Bendeac, suferă de depresie de ani de zile și ține un tratament strict. Cu toate astea, actorul a recunoscut că se confruntă cu multe momente dificile și că nu poate să își țină boala în frâu de fiecare dată.

Mihai Bendeac a spus că a studiat foarte mult religia și a ajuns la concluzia că este doar o formă de „manipulare jegoasă”. Fosta vedetă de la Antena 1 a mai mărturisit că încearcă să se bucure de viață și de marea lui pasiune, arta.

„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boală asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum. Nu sunt ateu! Din contră… Am studiat cât am putut fizică cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, orice formă de religie că fiind o manipulare jegoasă.”, a dezvăluit Mihai Bendeac prin intermediul rețeleor de socializare.

A învățat să trăiască cu depresia

Mihai Bendeac a mai povestit că încearcă să învingă depresia de o perioadă bună de timp, dar că nu a reușit. El a spus că a învățat să trăiască cu această boală și să facă față mai ușor momentelor dificile.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste. Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva.

Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete”, a mai spus Mihai Bendeac.