Cum a învățat Mihai Bendeac să trăiască cu depresia. Actorul nu a putut scăpa de suferință nici acum

În urmă cu câțiva ani, Mihai Bendeac a povestit că suferă de depresie și că a vrut să se sinucidă, lucru care o sperie teribil pe mama lui, Emiliana Bendeac. Actorul a recunoscut că nu a reușit să se vindece nici acum, dar că a devenit mai puternic.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit viva.ro.

Mihai Bendeac este mereu cu zâmbetul pe buze și pus pe șotii, dar asta nu înseamnă că nu trece prin momente dificile. Chiar dacă este de părere că fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, actorul a cerut ajutorul familiei și psihiatrilor.

„Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva.

Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete”, a mai spus Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, dependent de somnifere și antidepresive

În urmă cu ceva vreme, Mihai Bendeac a povestit că nu poate să adoarmă fără somnifere și că a luat multe antidepresive puternice. Actorul a mai spus că a avut și zile întregi în care nu a putut mânca nimic din cauza stărilor lui.

„De la 22 de ani şi până acum (2019 – n.red.) eu nu am adormit niciodată fără somnifere, sunt 14 ani de când le iau noapte de noapte. Şi nu vorbim de levănţică. Xanax la început, după care Dormicum… chestii foarte puternice, care, uşor, uşor îţi afectează şi creierul. Apoi mi-am zis că-n prima parte a zilei nu-mi permit să fiu defazat pentru că am luat somnifer. Am trecut la Regenon, Concerta, chimicale foarte puternice. (…)

Am ajuns într-un punct al depresiei în care timp de multe, multe zile nu am mâncat nimic. După doua zile nu mai puteam să merg să fac pipi, făceam într-o sticlă lângă pat”, a dezvăluit actorul.