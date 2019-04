Mihai Bendeac a dezvăluit marele secret. Drama neștiută prin care trece: „Altminteri, mori acum”

Juratul IUmor, Mihai Bendeac, a publicat recent, pe pagina de Facebook, un mesaj în care povestește cum a fost nevoit ani la rândul să trăiască cu boala supranumită „boala secolului XXI”, depresia.





„NU sunt ateu! Din contra… Am studiat cât am putut fizica cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viaţă m-a împins la întrebări şi căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică şi incontestabilă constantă).

Dar consider, totodată, ORICE formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă. Şi, în urma reacţiilor de după ultimul episod „Băieţi de oraş”, consider că decizia mea de acum 15 ani de a renunţa la religia ortodoxă în care am fost botezat, a fost o decizie bună. Mi-e milă de credincioşii ortodocşi. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretină, absurdă, veşnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generaţii întregi pentru o „greşeală” a cuiva…

Aşa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea, mă piş pe ea. Sunt mai bun. Şi i-aş transmite că vreau neapărat în Iad. Dar… „Divinitatea”, „Creatorul”, „Punctul incipient”, „Karma Lord”-ul meu ar fi râs cu lacrimi la acest episod. Mi-e milă de voi. Şi de teama voastră imaginară vizavi de un Dumnezeu care, în vechiul testament, pune o haită de lupi să ucidă nişte copii..

Eu cred în lucruri simple, nu în religii. Cred în bunătate, în milă faţă de orice fiinţă, în dreptate. Asta e religia mea. Nu mai caut răspunsul. L-am aflat acum câteva luni. Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă ştiu. Şi mi-am sacrificat totul pentru ea: viaţă, familie, sănătate. Fă ce iubeşti până te omoară. Altminteri, mori acum. Noapte bună, copii!”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

