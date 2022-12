Boala care i-a schimbat viața în totalitate Mariei Grapini. Medicii au anunțat-o cât mai are de trăit

Maria Grapini reprezintă în Parlamentul European PPUSL, deși a fost aleasă pe listele PSD. Este unul dintre cei mai vechi reprezentanți pe care România îi are la Bruxelles. În acest context, europarlamentarul a vorbit despre experiența sa de viață și despre greutățile care i-au marcat viața, de-a lungul timpului.

„Cumpenele prin care am trecut m-au întărit și m-au determinat să-mi schimb cumva atitudinea, să consider că fiecare zi e foarte importantă și să fac ceva, cum spunea tatăl meu, pentru ceilalți. Tata spunea «viața este ce lași în urmă» și ăsta este titlul unei cărți pe care eu am scris-o. În momentul în care ai un copil de câțiva anișori și ți se dă 5 ani că mai trăiești, cred că e ceva foarte dur în viața oricărui om, oricât de puternic ar fi”, a povestit Maria Grapini.

Ea spune că Dumnezeu a ajutat-o să depășească toate cumpenele cu care a fost încercată, în urmă cu aproape 40 de ani.

„Eu am trecut prin asta, Dumnezeu m-a ajutat să trec, să-mi depășesc acei 5 ani. Adică să fie vreo 38 acum, acum 38 de ani în urmă”, a mai relatat europarlamentarul.

Cumpenele prin care a trecut Maria Grapini

În acest context, Maria Grapini a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut din cauza unor afecțiuni medicale. Ea a fost diagnosticată cu Hepatita B, o boală destul de dificilă care necesită un stil de viață special.

„Organismul nu mai primea nimic, nici apă. Nu mai puteam să beau nici apă. Mâncare nici atât. Ca să constate în urma analizelor că de fapt, când am avut cu doi ani în urmă accident de muncă, la o transfuzie am primit hepatita B și n-am știut. Organismul a fost puternic și n-am avut simptom. Probabil că ficatul a fost atât de afectat fără să am eu simptom clinic. De aceea medicul mi-a zis că analizele de ficat arătau ca la un om care nu mai trăiește și singura șansă este să te pensionezi, să dormi 12 ore, să n-ai stres, să mănânci regim și să faci interferon, că la vremea aia cam ăsta era tratamentul pentru hepatite”, a dezvăluit Maria Grapini.

Eurodeputatul a spus că a reușit să depășească boala cu ajutorul alimentației, dar nu a renunțat la muncă și nici nu s-a pensionat, așa cum i-au recomandat medicii.

„Ce m-a pus pe picioare, pentru că da, știm bine că ficatul se regenerează, a fost alimentația. Dar nu m-am pensionat și am căutat să-mi țin creierul să zic ocupat”, a precizat Maria Grapini, conform Antena 3.