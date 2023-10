BNR, anunț despre reducerea dobânzii. La ce să se aștepte românii cu credite

BNR, anunț despre reducerea dobânzii. Cristian Popa susţine că relaxarea prematură ar fi periculoasă şi de aceea trebuie să continuăm să fim vigilenți. O reducere a dobânzii de politică monetară este exclusă până la finalul anului acesta. Dar şi la începutul anului viitor.

BNR, anunț despre reducerea dobânzilor la credite

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al BNR, a mai subliniat faptul că orice mişcare ar fi făcută cu privire la dobânzi ar fi riscantă. Abia a coborât la o cifră inflaţia, iar până ajunge unde ar trebui să ajungă mai este de așteptat.

„Primim, primesc şi primim des întrebarea când se vor reduce dobânzile. Am spus deja că este exclus anul acesta. Eu spun ca şi părere personală. Să spunem ca unul dintre cei nouă care votează, că este exclus şi la începutul anului viitor. Este prematur să creăm aşteptări de reducere. Pentru că pur şi simplu este devreme. Abia ce a coborât la o cifră inflaţia, până ajunge unde ar trebui să ajungă mai este. Şi adevărul este că riscul e mai mare să te grăbești.

BNR: Relaxarea prematură ar fi periculoasă

Şi continuă: Şi avem Fondul Monetar Internaţional care tocmai a publicat un studiu în care arată că peste 50% din eşecurile aducerii inflaţiei la ţinte sunt cauzate de această grabă de a coborî dobânzile.

Şi de aceea este important ca dobânzile să rămână unde sunt pentru ceva mai mult, mai mult timp. E ceva ce se întâmplă peste tot în lume, nu este doar la noi. Relaxarea prematură ar fi periculoasă şi de aceea trebuie să continuăm să fim vigilenţi”, a spus Cristian Popa, la cea de-a XVIII-a ediţie a Conferinţei de risc de ţară, organizată de Coface România.

Cristian Popa, despre inflaţie

Cristian Popa a mai explicat că inflaţia vine jos, dar relativ încet sau gradual iar banca centrală încearcă să evite o împământenire a inflaţiei.

„.Noi, la Banca Naţională, mai spunem un lucru, că trebuie să evităm împământenirea acestei inflaţii. Să nu devină înrădăcinată şi trebuie să facem asta cu orice preţ. La bază să nu ne încurcăm pe ureche, să rămânem vigilenţi. Ne aşteptăm ca procesul inflaţionist să continue să evolueze. Am cifrele cu mine:

7,5% inflaţie la finalul anului acesta,

4,4% la finalul anului următor,

3,8% la finalul orizontului nostru de prognoză.

Deci la finalul următorilor 2 ani. E mult, e puţin? Dacă ne uităm în spate, e puţin, dacă ne uităm la ţinta noastră de 2,5 plus minus un punct procentual nu e tocmai acolo.

Inflaţia s-a mutat în servicii

De aceea nu avem încă discuţii serioase despre reducerea dobânzilor. Şi asta e un mesaj foarte, foarte clar pe care trebuie să-l spun. Mai e o chestiune importantă când vorbim de inflaţie: s-a schimbat natura ei. Am început cu energie şi mărfuri. De acolo a venit şocul, s-a mutat pe alimente şi bunuri, iar acum o vedem în servicii. Şi dacă ne uităm la categoria serviciilor, inflaţia continuă să crească, ea decelerează ca rată de creştere, dar e totuşi mult peste medie, 12,1% creştere a mediei preţului serviciilor, în condiţiile unei pieţe a muncii tensionate. Şi am mai dat acest mesaj: este greu sau este dificil să aduc circulaţia la 2,5% când salariile cresc cu 15%. Cu siguranţă ne bucurăm că ne cresc salariile, dar voi ştiţi foarte bine că sunteţi antreprenori, sunt şi un cost”, a spus Cristian Popa.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, la începutul acestei luni, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. Dobânda cheie este nemodificată din luna ianuarie a acestui an, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.