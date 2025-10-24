BNR lansează prima monedă colorată din istoria României. Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la naștere

Banca Națională a României lansează pe 27 octombrie 2025 prima monedă colorată din istoria sa, dedicată poetului și filozofului Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere. Moneda din tombac cuprat are valoarea nominală de 1 leu și un tiraj de 5.000 de exemplare.

Banca Națională a României marchează o premieră istorică în domeniul numismatic. Începând cu data de 27 octombrie 2025, instituția lansează în circuit o monedă colorată din tombac cuprat, dedicată împlinirii a 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga, una dintre cele mai mari personalități ale culturii române.

Moneda are o valoare nominală de 1 leu și este prima din istoria BNR care include elemente colorate în design. Decizia marchează un moment simbolic pentru colecționarii de monede și pentru publicul pasionat de artă și istorie.

Anunțul oficial a fost făcut de Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR, care a explicat detaliile proiectului.

„Luni, la Cluj, în cadru festiv, îmi va reveni onoarea să prezint moneda și designul acesteia și să deschid lucrările simpozionului Lucian Blaga – Omul, operele, bancnotele, organizat de colegii mei la sediul Sucursalei Regionale Cluj, precum și vernisarea expoziției Portretele bancnotelor – 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga”, a declarat Cristian Popa.

Acesta a adăugat că expoziția organizată de BNR va include o serie de elemente inedite din istoria bancnotelor românești:

„Expoziția va include, printre multe altele, o coală imprimată, filme pentru descompunerile de culoare, hârtia filigranată, precum și un fragment de sită de filigranare, dar și proiecte de bancnote ce vor fi expuse publicului în premieră.”

Potrivit comunicatului Băncii Naționale, prețul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260 de lei, exclusiv TVA. Acesta include pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Moneda are putere circulatorie pe teritoriul României, însă, în practică, este destinată colecționarilor.

Ea va fi disponibilă, începând cu 27 octombrie, la sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, conform secțiunii oficiale Numismatică de pe site-ul instituției

Tirajul maxim pentru această emisiune este de 5.000 de exemplare, iar vânzarea se va face în ordinea solicitărilor, în limita stocului disponibil.

Aversul monedei redă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, instituția unde Lucian Blaga a predat filosofie. Designul include inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema țării, valoarea nominală „1 LEU” și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul lui Lucian Blaga, alături de numele său și anii între care a trăit, „1895 – 1961”. Elementele colorate, aplicate printr-o tehnică specială, evidențiază trăsăturile chipului și cromatica de fundal, marcând o premieră tehnică pentru monetăria românească.

Lucian Blaga (1895–1961) este una dintre cele mai complexe personalități ale culturii române. Poet, dramaturg, filosof și diplomat, Blaga a lăsat o moștenire uriașă în literatura și gândirea românească.

Opera sa poetică, dominată de teme existențiale și de fascinația pentru misterul lumii, a fost completată de lucrări filozofice majore, precum Trilogia cunoașterii, Trilogia culturii și Trilogia valorilor.

De-a lungul carierei, Blaga a fost profesor universitar la Cluj, membru al Academiei Române și diplomat în mai multe capitale europene.

Figura sa se regăsește deja în viața cotidiană a românilor: este prezent pe bancnota de 200 de lei, pusă în circulație în 2006, și a figurat anterior pe bancnota de 5.000 de lei emisă în anii ’90.

Prin această emisiune, Lucian Blaga intră și în istoria numismatică a României, ca prima personalitate care apare pe o monedă colorată emisă de BNR.

Banca Națională a României a explicat că această emisiune marchează un pas important în evoluția tehnică a producției numismatice.

Tombacul cuprat – aliajul folosit la fabricarea monedei – este un material de înaltă calitate, cu o rezistență bună în timp, utilizat frecvent pentru emisiuni comemorative.

Colorarea selectivă a unor elemente de design presupune un proces complex de aplicare, realizat în mai multe straturi, pentru a asigura durabilitatea culorilor.

Reprezentanții BNR au subliniat că această monedă deschide o nouă etapă pentru monetăria românească, apropiind-o de standardele internaționale folosite de băncile centrale din Franța, Canada sau Austria, care emit periodic monede colorate cu teme culturale.

Lansarea oficială va avea loc la Sucursala Regională Cluj a BNR, în cadrul unui simpozion dedicat vieții și operei lui Lucian Blaga.

Manifestarea, intitulată „Lucian Blaga – Omul, operele, bancnotele”, reunește specialiști din domeniul literaturii, istoriei artei și numismaticii.

În paralel, va fi vernisată expoziția „Portretele bancnotelor – 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga”, care include proiecte originale de bancnote, filme de culoare și elemente de filigranare folosite în procesul de tipărire.