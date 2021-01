BNR. Dobânda cheie s-a redus la 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, a transmis vineri Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR). Măsura va intra în vigoare începând cu data de 18 ianuarie 2020.

Ba mai mult, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1,00% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an de la 2,00% pe an.

De asemenea, banca centrală a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR a redus dobânda cheie. Insituția, pregătită să intervină în caz de caz de criză

În contextul crizei economice, generate de pandemia de coronavirus, Banca Naţională a României (BNR) a anunțat că este pregătită să acţioneze suplimentar în mod adecvat, ţinând seama de conjunctura macro-economică şi evoluţia anticipată a inflaţiei.

Leonardo Badea, viceguvernator BNR, a anunțat că că totul depinde de evoluţiile economiei româneşti şi ale mediului extern, în special ale economiilor europene. El a precizat că că România are nevoie de un proiect naţional care ar permite menţinerea ratingului de ţară şi aprecierea din partea instituţiilor internaţionale.

„Există, în continuare, un nivel ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte dezvoltarea crizei sanitare şi crizei economice. Din această perspectivă credem că şi în România este valabilă o concluzie similară celei rezultate din evaluarea Băncii Centrale Europene, publicată în urmă cu doar câteva zile, care arăta că există temeri clare de redresare economică, dar cu toate acestea incertitudinea privind evoluţiile pandemice şi modul în care această evoluţie va fi redusă este foarte mare.

În funcţie de evoluţiile economiei româneşti şi ale mediului extern, în special al economiilor europene, Banca Naţională este pregătită să acţioneze suplimentar în mod adecvat ţinând seama de conjunctura macro-economică şi evoluţia anticipată a inflaţiei”, a afirmat Badea.