Blaise Metreweli, prima femeie care va conduce MI6. Cum a ajuns în vârful serviciului secret britanic

MI6 numește pentru prima dată o femeie în funcția de șefă, în cei 116 ani de existență a serviciului. Blaise Metreweli, care s-a alăturat Serviciului Secret de Informații în 1999, va deveni cel de-al 18-lea șef al organizației și îl va înlocui pe Sir Richard Moore în această toamnă. În prezent, Metreweli este responsabilă de tehnologie și inovație în cadrul serviciului și a declarat că este „mândră și onorată” că i s-a cerut să preia conducerea.

Provocările cu care se va confrunta Blaise Metreweli

MI6 are misiunea de a proteja securitatea Regatului Unit, cu obiective principale precum combaterea terorismului, perturbarea activităților statelor ostile și consolidarea securității cibernetice. Șeful serviciului, cunoscut sub denumirea de cod „C”, este singurul membru al MI6 a cărui identitate este dezvăluită public. Metreweli, în vârstă de 47 de ani, este în prezent Director General „Q” și onduce divizia crucială de tehnologie și inovație, care are rolul de a păstra identitățile agenților confidențiale și de a dezvolta noi metode pentru a evita supravegherea biometrică a adversarilor precum China.

„MI6 are un rol esențial, alături de MI5 și GCHQ, în protejarea poporului britanic și în promovarea intereselor Regatului Unit în străinătate”, a spus ea. „Aștept cu nerăbdare să continui această muncă alături de curajoșii ofițeri și agenți ai MI6 și de numeroșii noștri parteneri internaționali.”

Metreweli, o carieră de succes în MI6

Metreweli a studiat antropologia la Universitatea Cambridge și a deținut anterior funcții de conducere și în MI5, agenția de securitate internă, petrecând cea mai mare parte a carierei sale în Orientul Mijlociu și Europa. În 2024, a fost decorată cu titlul de Companion al Ordinului Sfântului Mihail și Sfântului Gheorghe (CMG), pentru contribuția sa la politica externă britanică.

Vorbind pentru The Telegraph în decembrie 2021, când lucra la MI5 sub pseudonimul „Director K”, Metreweli a spus că amenințările la adresa securității naționale a Regatului Unit sunt „cu adevărat diverse”.

„Amenințările pe care le analizăm vizează în principal protejarea guvernului, a secretelor, a cetățenilor noștri – deci inclusiv prevenirea asasinatelor –, dar și protejarea economiei noastre, a tehnologiei sensibile și a cunoașterii critice”, a spus ea.

Ea a mai adăugat că „activitățile statului rus – nu Rusia în sine – rămân o amenințare” și că China „schimbă modul în care funcționează lumea, iar acest lucru aduce atât oportunități uimitoare, cât și amenințări pentru Regatul Unit”.

Cu ce se ocupă „C”, șeful MI6

„C” este șeful MI6, cunoscut oficial ca Serviciul Secret de Informații și raportează ministrului de externe. Șeful MI6 face parte și din Comitetul Comun de Informații, alături de șefii altor departamente și oficiali guvernamentali de rang înalt. Acest comitet primește rapoarte, analizează situații curente și îl sfătuiește pe prim-ministru.

Deseori, se crează confuzia că „C” vine de la „Chief” (șef). Dar de fapt denumirea vine de la căpitanul Mansfield Cumming, căpitanul primei agenții de spionaj britanică. Acesta își semna întotdeauna scrisorile cu litera „C”, iar denumirea a fost păstrat până azi. Cumming scria cu cerneală verde. Și în prezent, șeful MI6 este singura persoană din Whitehall care scrie cu cerneală verde.

Organizația pe care o va conduce Metreweli se confruntă cu provocări multiple și fără precedent.

Amenințările provin în principal din partea Rusiei, Chinei, Iran și Coreea de Nord, care colaborează din ce în ce mai strâns pentru a submineazî interesele Regatului Unit și ale Occidentului. Organizația se confruntă totuși și cu probleme tehnice.

MI6 are rolul de a recruta este agenți umani pentru a obține secrete de la adversarii Marii Britanii, fie state ostile, fie grupări non-statale precum Al-Qaeda. Într-o eră a inovațiilor digitale , MI6 trebuie să se adapteze constant pentru a rămâne înaintea inamicilor întrucât multe informații sunt acum colectate online sau prin sateliți. În septembrie anul trecut, actualul șef, Sir Richard, împreună cu șeful CIA, William Burns, au avertizat că lumea se confruntă cu amenințări „cum nu am mai văzut de la Războiul Rece”.

Într-un articol din Financial Times, cei doi au scris că, dincolo de războiul din Ucraina, serviciile de informații externe continuă „să colaboreze pentru a contracara campania nesăbuită de sabotaj desfășurată de serviciile ruse în Europa”.

Ei au subliniat că ascensiunea Chinei reprezintă cea mai mare provocare geopolitică și de informații a secolului și au militat pentru „reținere” și „dezescaladare” în Orientul Mijlociu.

O numire istorică

Duminică, Sir Richard, care se va retrage în toamnă, după cinci ani în funcție, a declarat că este „absolut încântat” de această numire istorică.

„Blaise este o ofițeră de informații și o lideră extrem de capabilă, una dintre cele mai importante gânditoare în domeniul tehnologiei din serviciul nostru”, a spus el. „Sunt încântat să o primesc ca prima femeie care va conduce MI6.”

Ministrul de externe David Lammy, căruia i se va subordona noua șefă a MI6, a spus că Blaise este candidatul „ideal” și că va ajuta Regatul Unit să facă față „instabilității globale și noilor amenințări de securitate”.

„Aș dori de asemenea să îi mulțumesc lui Sir Richard Moore pentru serviciul și conducerea sa”, a adăugat Lammy. „Am lucrat îndeaproape cu el în ultimul an și îi mulțumesc pentru contribuția valoroasă adusă securității naționale.”

Sir Keir i-a mulțumit, la rândul său, lui Sir Richard pentru „serviciul său dedicat”. „Știu că Blaise va continua să ofere conducerea excelentă de care avem nevoie pentru a apăra țara și a ne menține cetățenii în siguranță”, a spus prim-ministrul.