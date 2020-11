Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) vor monitoriza tranzacţiile online de Black Friday, din acest weekend, precum şi obligaţiile fiscale care se vor naşte în această perioadă de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vânzări, a anunţat joi instituţia.

În acest context, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală reaminteşte şi firmelor de curierat că au obligaţia legală a verificării identităţii reale a vânzătorilor cu care încheie contracte pentru livrarea mărfurilor.

ANAF încurajează conformarea voluntară

Totodată, ANAF încurajează conformarea voluntară şi reaminteşte tuturor persoanelor şi firmelor care au avut venituri din vânzări online că pot accesa facilităţile fiscale privind plata obligaţiilor bugetare.

De la începutul operaţiunii „Mercur”, inspectorii ANAF au verificat clienţi ai firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrări cu plata „ramburs”, fără plata obligaţiilor fiscale aferente, atât persoane fizice care au vândut online en-detail produse achiziţionate angro, cât şi persoane juridice care au achiziţionat intracomunitar sau au importat bunuri, pentru care s-au emis bonuri fiscale sau facturi cu valori subevaluate către cumpărători a căror identitate este dificil de verificat, apoi le-au comercializat prin intermediul platformelor online cu livrare direct către cumpărători.

Astfel, în perioada 1 septembrie – 6 noiembrie, inspectorii ANAF-Antifraudă au finalizat verificările la 233 contribuabili care au efectuat comerţ electronic, fiind identificate abateri pentru sancţionarea cărora au dispus amenzi şi confiscări în valoare totală de 608.157 lei. De asemenea, au fost calculate impozite şi taxe datorate în valoare totală de 15,7 milioane lei, iar pentru asigurarea recuperării creanţelor au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare totală de 7,63 milioane lei.

Black Friday în criză sanitară

Evenimentul de shopping al anului, Black Friday, are loc în România, în cele din urmă, într-o vineri şi, pe de altă parte, într-un an 2020 încercat de efectele devastatoare pe care pandemia de coronavirus le-a avut şi încă le are asupra economiilor mondiale. Data de 13 noiembrie 2020 reprezintă încă un test pe care toţi retailerii, indiferent de domeniu şi de mediul de comercializare (online sau offline), se străduiesc să-l treacă.

Estimările din piaţă arată că peste jumătate dintre români (54%) vor cumpăra câte ceva de Black Friday 2020, în creştere cu 8% faţă de ceea ce s-a consemnat cu un an în urmă. În cele ce urmează vom prezenta unele dintre ofertele pregătite de către comercianţi, unele surprinzătoare, dar adaptate condiţiilor actuale, cum ar fi, de exemplu vouchere pentru teste Real Time PCR…