Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, sub a cărui jurisdicție funcționează Iulian Bulai, nu a ratat ocazia de a-l pune la colț pe parlamentarul USR și a luat atitudine față de afirmațiile sale la liturghia celebrată în duminica „Sfintei Familii”.

„Eu mă simt obligat, cu responsabilitatea pe care o am, să mă dezic public de afirmațiile făcute de deputatul amintit de prea-sfințitul, sigur, nu i-a spus numele, dar care se pretinde practicant catolic. Ne dezicem de afirmațiile gratuite, ca să nu zic mai mult, sau neinspirate pe care le-a făcut public. Am primit și de la catolicii din străinătate observații: «Prea-sfințite, dar nu spuneți nimic?». Ba da, o spun acum! Ne dezicem de afirmațiile făcute! Aș vrea să cred că a spus acele lucruri nu cu intenția de a aduce blasfemie la adresa adevărurilor predicate de veacuri de Biserică, dar sunt o blasfemie. (…) Fecioara Maria a fost o adevărată mamă, nu surogat! Eu îl îndemn, dacă are bună-voință și vrea să dea dovadă că este catolic practicant, pentru că public a făcut acest lucru, tot public să retragă afirmațiile făcute și să spună clar «Am greșit»”, a reacționat Iosif Păuleț.

Într-o postare pe Facebook, useristul Iulian Bulai a scris că Iisus provine „dintr-o familie foarte ciudată”, „cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea”. În plus, pentru Bulai, comunitatea de acum 2000 de ani din Betleem semăna cu comunităţile „eşuate” din România de azi.

