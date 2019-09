Rădulescu mai susține că, CEx al PSD care va avea loc miercuri seară, Birchall trebuie exlusă din partid și schimbată din funcție.

„As vrea sa spun de la început , ca declarațiile “ încă colegei” Birchall , nu reprezintă nici poziția politica a partidului nostru și nici poziția asociațiilor magistraților și procurorilor din România , ci a unei persoane demisa din funcția de ministru al justiției de către Premierul Viorica Dancila și ținuta forțat in aceasta funcție de către prietenul acestei “ colege “ Klaus Iohanis , prieten căruia Birchall i-a și mulțumit anterior refuzului numirii Danei Gârbovan , in declaratia de presa din Camera Deputaților , anticipând menținerea ei in funcția de ministru al justiției in dauna Danei Gârbovan , un judecator și un profesionist desăvârșit .

Aceasta „colega” își bate joc de voturile date psd-ului de milioane de milioane de romani și de lupta din ultimii ani a asociațiilor magistraților și procurorilor din România in stoparea abuzurilor procurorilor Dna , din ultimii 8 ani . Prin încercarea repetata și continua a acesteia de a bloca pe de-o parte numirea in funcția de sef al Siij a Adinei Florea și pe de alta parte de a desființa secția de investigare a infracțiunilor din justiție , “ colega “ Bichall vrea sa legitimeze toate acțiunile abuzive , represive , mafiote și criminale ale procurorilor Dna, acuzați și dovediți atât de forurile Csm și ale Inspectiei judiciare , cât și de instanțele judecătorești , procurori ca : Onea, Portocala , Kovesi , Vartic, Man , procuroarea care trăgea pe jos o fetița , procurorii de la Caracal sau procurori Dna hastagisti din : Timiș , Iași , Brașov , Prahova, Caras, Bihor, Cluj, Dolj , Arges, Vâlcea etc, care au făcut dosare la comanda pe tinte , au anchetat , instrumentat și împreuna cu oameni din Sri conduși de Maior și Coldea , au hotărât împreuna cu judecători afiliați statului mafiot paralel , condamnarea oamenilor nevinovați sau au acoperit rețele de crima organizata , proxeneți și clanuri mafiote .

Acest lucru nu poate fi permis . CEx-ul de astăzi va trebui sa hotărască între demiterea din funcția de ministru sau excluderea din partid a acestei “ colege “ care in primul rând stirbeste autoritatea președintelui Psd Viorica Dancila , prin declarațiile sale, nevalidate politic de partidul nostru și pe de alta parte afectează parcursul mobilizator al membrilor psd ( și nu numai ) in viitoarea campanie prezidențială care sta sa inceapa !”, a scris pe Facebook chestorul Camerei Deputaților.

