Bill Gates, apel pentru schimbarea strategiei climatice înainte de COP30: Încălzirea globală nu e sfârșitul civilizației

Miliardarul Bill Gates le cere liderilor globali se concentreze mai mult pe măsuri de adaptare la fenomenele meteo extreme și pe îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în loc să prioritizeze doar reducerea temperaturilor. Mesajul a fost făcut public înaintea summitului COP30 din Brazilia, potrivit Reuters.

COP30 va avea loc între 10 și 21 noiembrie în orașul-port Belem, din regiunea Amazonului inferior, Brazilia. Țările participante sunt așteptate să-și prezinte angajamentele climatice actualizate și să evalueze progresele înregistrate privind energia regenerabilă stabilite la summiturile anterioare.

Deși omenirea a petrecut ultimul deceniu urmărind obiectivele Acordului de la Paris, menite să limiteze încălzirea globală sub 2 grade Celsius față de perioada preindustrială până la mijlocul secolului, aceste ținte rămân încă departe de realizare.

Bill Gates a scris pe blog că, deși încălzirea globală este o problemă gravă, aceasta nu reprezintă „sfârșitul civilizației”. El consideră că progresul ar putea fi mai bine măsurat prin creșterea rezilienței climatice, prin consolidarea sănătății și prosperității oamenilor.

Miliardarul propune ca eforturile să se concentreze pe îmbunătățirea bunăstării umane, mai ales în regiunile vulnerabile, prin investiții în energie, sănătate și agricultură rezilientă. Aceste domenii, spune el, aduc beneficii mai echitabile decât simpla reducere a temperaturilor și ar trebui să fie prioritare în discuțiile COP30.

Gates, care a investit miliarde în tehnologii ecologice prin organizațiile Breakthrough Energy, a provocat factorii de decizie și donatorii să analizeze eficiența cheltuielilor pentru ajutoarele climatice. El i-a încurajat să utilizeze datele disponibile pentru a maximiza impactul și a lansat un apel investitorilor să susțină companiile care dezvoltă tehnologii curate cu costuri reduse și impact ridicat.

Bill Gates a subliniat că, în ultimul secol, decesele cauzate de dezastrele naturale au scăzut cu aproximativ 90%, ajungând în prezent la un nivel anual de 40.000–50.000 de victime, datorită sistemelor de avertizare mai eficiente și infrastructurii mai rezistente.

Săptămâna trecută, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, împreună cu Organizația Meteorologică Mondială (OMM), au îndemnat statele să implementeze sisteme de avertizare pentru dezastre, menite să protejeze populația de fenomenele meteo extreme.

Potrivit OMM, în ultimele cinci decenii, pericolele legate de vreme, apă și climă au provocat moartea a peste 2 milioane de persoane, iar peste 90% dintre acestea s-au înregistrat în țările în curs de dezvoltare.