Însă fiul actualului candidat Democrat la Casa Albă, Joe Biden, continuă să dețină 10% din societatea prin intermediul unei companii din proprietatea sa, arată dosarele comerciale chineze.

Informația despre plecarea lui Hunter Biden din consiliul de administrație al BHR a fost trimisă către instituția chineză National Credit Information Publicity System (NCIPS) după mai bine de șase luni de când acesta promisese că va renunța la poziția sa din cadrul firmei „cel mai târziu pe 31 octombrie”, potrivit Qixinbao și Baidu, două servicii idenpendente care oferă informații despre înregistrările companiilor chineze pe baza datelor depuse la NCIPS.

Dosarele comerciale mai arată și că Hunter Biden continua să dețină, conform evidențelor din 3 iulie, o participație de 10% din BHR Partners, prin intermediul societății sale, Skaneteales LLC, scrie Daily Caller.

În decembrie 2019, Joe Biden declara că nici un membru al familiei sale nu va fi angajat în afaceri străine, dacă va fi „ales președinte în noiembrie”.

Echipa de campanie electorală a lui Joe Biden nu a răspuns întrebării publicației Daily Caller dacă acesta îi va cere fiului său să renunțe la participația sa în cadrul firmei de investiții chineze.

BHR Partners gestionează un portofoliu în valoare de 2,1 miliarde de dolari, potrivit site-ului companiei.

Hunter Biden a început ca membru neremunerat al board-ului BHR la întemeierea acesteia, în 2013, iar în octombrie 2017 a dobândit o participație la capitalul societății cu o investiție de 420.000 de dolari, potrivit unui comunicat dat publicității în octombrie 2019 de către avocatul său, George Mesires.

Dosarele comerciale ale BHP de la NCIPS au fost aduse la zi pe 20 aprilie 2020, pentru a evidenția plecarea lui Hunter Biden din consiliul de administrație, la mai puțin după o săptămână după ce Daily Caller semnalase pe 14 aprilie că numele său continua să figureze pe lista membrilor consiliului și că nu exista nici o dovadă că acesta nu mai face parte din CA.

Ca răspuns la această relatare, avocatul lui Hunter Biden, George Mesires, a dat publicității o scrisoare primită de la CEO companiei BHR, Jonathan Li, datată 17 aprilie, în care se afirma că Biden Jr. „nu mai este administrator neremunerat în consiliul de administrație al Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., începând din octombrie 2019”.

Mesires i-a dat scrisoarea ziaristului de la Washington Post, Glenn Kessler, care a scris pe Twitter că prezența neîntreruptă a lui Hunter Biden în dosarele comerciale ale BHR erau cauzate „unei operări întârziate în baza de date”.

Trump folks pushing a line that Hunter Biden never resigned from board, citing an apparently outdated database entry. (https://t.co/Rc6YadEK61) Now Hunter Biden's lawyer has obtained letter confirming he did resign in October, as originally reported. https://t.co/wWRlYLgLYg pic.twitter.com/jvSjBHoVrL

— Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) April 17, 2020