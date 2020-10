Conform unui email din 2015, Joe Biden s-a întâlnit cu un manager de top al Burisma, firma de energie din Ucraina care i-a plătit lui Hunter Biden suma de 50.000 de dolari lunar pentru a face parte din consiliul său de administrație. Anterior, managerul Burisma îi ceruse lui Hunter Biden să își folosească influența pentru a descuraja oficialii guvernului ucrainean care încercau să extorcheze compania, cum pretindea managerul. Câteva luni mai târziu, Joe Biden a forțat mâna guvernului de la Kiev să angajeze un procuror care să deruleze o investigație la Burisma.

Dovezile că Biden a favorizat compania care îi plătea fiul sunt însă controversate. Ele provin din mai multe emailuri stocate pe un hard drive de laptop care pare să îi aparțină lui Hunter. Aceste emailuri au fost dezvăluite în New York Post. Cotidianul american a intrat în posesia lor datorită influentului Steve Bannon, fost consultant al președintelui Trump, precum și prin Rudy Giuliani, avocatul personal al actualului președinte.

Purtătorul de cuvânt al lui Joe Biden afirmă însă că, potrivit agendei oficiale a acestuia, nu s-a întâlnit niciodată cu vreun oficial al companiei Burisma. Totuși, cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale, există o tendință în presa americană de a ignora raportul The New York Post. Reporterii care au abordat subiectul au fost atacați de alți jurnaliști sau de grupuri ale conservatorilor.

Lobby la nivel înalt

The New York Post mai informează că în 2019, FBI a intrat în posesia laptopului lui Hunter Biden în urma unei citații decise de tribunal. Biden a insistat repetat că nu are niciun fel de implicare în afacerile fiului său și că nici măcar nu le discută cu el.

Totuși, într-un email din 17 aprilie 2015, Vadym Pozharskyi, directorul general Burisma, i-a mulțumit lui Hunter pentru că i-a aranjat o întâlnire cu vicepreședintele american la Washington DC. După câteva luni, Joe Biden ar fi făcut presiuni pentru ca guvernul ucrainean să îl angajeze pe procurorul-general Viktor Shokin, amenințând că în caz contrar ajutorul guvernamental american de 1 miliard de dolari va fi retras acestei țări. În timpul unei întâlniri la Kiev, în decembrie 2015, cu fostul președinte Petro Poroșenko și fostul premier Arseniy Yatsenyuk, Joe Biden a reluat amenințarea. „Părăsesc țara în șase ore. Dacă procurorul nu este angajat, nu veți primi nici un ban, ar fi spus Biden.

Fostul vicepreședinte a relatat incidentul în timpul unui discurs din 2018, susținut la Consiliul pentru Relații externe. Biden și susținătorii acestuia au insistat că administrația Obama a dorit să îl concedieze pe Shokin deoarece era corupt, iar liderii europeni nu îl mai doreau. Apoi președintele Trump a fost însărcinat de democrați să amenințe cu retragerea ajutorului american pentru a pune presiune pe Ucraina.

Încrengături dubioase

Burisma este o companie enegetică deosebit de coruptă, fondată de oligarhul ucrainean Mykola Zlochevsky. Acesta a fost implicat recent într-o schemă de mită de 6 milioane de dolari (aparent mult timp după ce Hunter Burisma și-a încheiat relația de afaceri cu Burisma).

Compania l-a invitat pe Hunter să facă parte din comitetul său executiv în aprilie 2014, plătindu-l foarte bine în pofida lipsei sale de experiență în domeniul energetic. La vremea aceea, Joe Biden era o mână forte în administrația Obama și omul de legătură cu politica ucraineană.

Pe 12 mai 2014, la scurt timp după ce fiul lui Biden s-a alăturat companiei, Pozharskyi i-a trimis un email lui Hunter și partenerului său Devon Archer. Potrivit probelor din laptopul lui Hunter, oligarhul afirmă că autoritățile ucrainene au căutat plăți cash la un anumit bărbat identificat ca “N.Z.” , fiind vorba cel mai probabil de Zlochevsky. Acesta din urmă ar fi fost amenințat de autoritățile de la Kiev că dacă Burisma nu cooperează, îi vor distruge afacerea de producție de combustibil. Pozharskyi i-ar fi cerut lui Hunter Biden și partenerului său să îl consilieze cu privire la modul în care își pot folosi influența pentru a stopa astfel de acțiuni cu motivație politică, în opinia lui.

În aceeași zi, Burisma a anunțat public că Hunter Biden s-a alăturat firmei și se va ocupa de divizia legală și relațiile internaționale ale firmei. Totuși, The New York Post informează că avocatul lui Hunter Biden susține că acesta nu s-a ocupat niciodată de departamentul juridic al companiei.

La 4 luni de la mailul lui Pozharskyi, Archer i-ar fi transmis lui Hunter un email despre impactul noii legislații a impozitării din Ucraina, despre care Pozharskyi ar fi spus că ucide întregul sector privat al producției de gaze.

Pe 17 august 2015, Pozharskyi și-a exprimat recunoștința față de Hunter pentru că i-a aranjat o întâlnire cu vicepreședintele la acea dată Joe Biden la Washington DC. Tot în 2015, Joe Biden a amenințat cu retragerea ajutorului american către statul ucrainean.

Dovada: laptopul lui Hunter

Devon Archer este fostul consilier personal al lui John Kerry, prieten apropiat și confident al lui Joe Biden. Kerry a fost decenii la rând în Senat alături de Biden, iar timp de 4 ani a fost secretar de stat al administrației Obama. În 2018, un tribunal federal din Manhattan l-a condamnat pe Archer într-un dosar de fraudă legată de o schemă de vânzare de bonduri în valoare de 60 de milioane de dolari, emise de o corporație afiliată unui trib de nativi americani. Hunter Biden a fost implicat ca martor, însă nu a avut o condamnare în acest caz.

O dovadă destul de plauzibilă că ar fi vorba de laptopul fiului lui Biden, mai precizează The New York Post, ar fi aceea că laptopul cercetat de FBI ar avea un sticker de la Beau Biden Foundation, care a luat ființă în onoarea fratelui decedat al lui Hunter. Pe hardul laptopului s-au mai găsit, pe lângă documente, și fotografii sau alte materiale personale ale lui Hunter. Un clip video îl prezintă prizând cocaină, știut fiind faptul că fiul politicianului a fost dependent de droguri.

Sursa: National Review