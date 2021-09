Biden a lăsat în Afganistan sute de jurnaliști finanțați de SUA. Riscă să cadă victime răzbunării talibanilor

În ciuda faptului că președintele Biden a promis că va scoate fiecare jurnalist, reporterii angajați de Agenția SUA pentru Global Media au rămas blocați.

Fox News a obținut confirmarea că jurnaliștii de la Radio Free Europe și Radio Liberty (RFE / RL) nu au reușit să se îmbarce în ultimele zboruri americane din Afganistan.

500 de jurnaliști, abandonați la mila talibanilor

Știrile despre jurnaliștii lăsați în urmă vin după ce consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat duminică CNN că grupurile prioritare pentru administrația Biden au ajuns la avioane de evacuare.

Mulți politicieni republicani au pus problema jurnaliștilor afiliați la US Agency for Global Media (USAGM), o agenție federală independentă finanțată de Congres, care supraveghează mai multe trusturi de presă, inclusiv Voice of America și RFE / RL.

„Este absolut rușinos faptul că Departamentul de Stat al SUA a susținut că și-a evacuat angajații locali atunci când, în realitate, au abandonat sute de jurnaliști USAGM și familiile lor”, a declarat marți într-o declarație Michael McCaul, un republican din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților.

McCaul susține că de 500 de jurnaliști angajați de agenția americană și de membrii familiei rămân blocați în Afganistan.

Știrea vine în timp ce consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat pentru CNN că anumite grupuri de persoane au fost prioritare în ceea ce privețte evacuarea

Doar 50 de jurnaliști USAMG au putut să plece, dar cu ajutorul altor guverne, potrivit presei.

„Sunt persoanele cele mai amenințate”

„Acești aliați afgani se numără printre persoanele cele mai amenințate în acest moment pentru munca pe care au făcut-o de-a lungul a două decenii”, a spus senatorul democrat Ben Cardin.

Și președintele RFE / RL, Jamie Fly, a criticat guvernul SUA spunând că ar fi trebuit să facă mai multe pentru a încerca să-i scoată pe jurnaliști din țară. El a spus că mai mulți dintre jurnaliști s-au dus la aeroportul din Kabul pe cont propriu, dar nu au putut urca zborurile de evacuare.

„V-ați fi așteptat ca guvernul Statelor Unite, care a contribuit la crearea unui spațiului pentru jurnalism și societatea civilă din Afganistan în ultimii 20 de ani, să fi încercat să facă mai multe în ultimele câteva săptămâni pentru a-i ajuta pe jurnaliștii care consideră că cel mai bine pentru ei e să părăsească țara, ”

„Este incredibil de frustrant”, a adăugat Fly. „Aceștia sunt jurnaliști care și-au petrecut viața încercând să ofere știri și informații pentru poporul afgan și care au fost adesea atacat pentru că a făcut acest lucru.”

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat pentru USA Today că SUA rămâne determinat să ajute personalul USAGM să părăsească Afganistan.

„Nu am uitat de angajații USAGM și de familiile lor și nici nu vom face asta”, a spus Price. „Rămânem concentrați să-i scoatem în siguranță cât mai curând posibil”, scrie The New York Post.