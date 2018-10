Biblia femeilor gravide - La ce să te aștepți când esti însărcinată, cea mai bine vândută carte despre sarcină din toate timpurile

Vândută în peste 19 milioane de exemplare în întreaga lume, La ce să te aștepți când esti însărcinată de Heidi Murkoff, publicată de Lifestyle Publishing, parte a Grupului editorial Trei este considerată cea mai complexă și updatată carte despre sarcină





Inspirată de transformările de zi cu zi ale autoarei din perioada în care a fost însărcinată, cartea răspunde tuturor întrebărilor pe care și le-ar putea pune o femeie gravidă.

De altfel, acesta a fost și scopul declarat al autoarei, acela de a oferi un material complet de informare pentru viitoarele mămici, tocmai din cauza faptului că ea nu a găsit nimic care să o ajute în acea perioadă derutantă. „Am căutat prin cărţi (singura sursă de informare disponibilă pe‑atunci, înainte de apariţia motoare­lor de căutare) răspunsuri la întrebările mele, am căutat să‑mi calmez neliniştile, am căutat o mână întinsă de care să mă prind, un umăr pe care să plâng, un glas care să‑mi vorbească blând şi să mă încurajeze pe parcursul acestei călătorii inedite şi derutante în care porniserăm eu şi Erik”, spune Heidi Murkoff. „Am citit şi am tot citit, dar nu am găsit nimic din ceea ce aveam amân­doi nevoie disperată să aflăm: la ce să ne aşteptăm când aşteptăm un copil. Aşa că am scris o carte — terminând manuscrisul pentru „La ce să te aștepți când ești însărcinată”, cu numai două ore înainte să intru în travaliu cu copilul care a inspirat toate aceste lucruri, Emma”, continuă autoarea seria mărturisirilor legate de motivele care au determinat-o să scrie această carte, chiar în introducerea cărții.

Aflată la a cincea reeditare, cartea prezintă evoluția săptămânală a bebelușului pe parcursul celor nouă luni de sarcină, beneficiind de cele mai recente descoperiri medicale, toate prezentate într-o manieră cât se poate de clară și de ușor de înțeles. Această a cincea ediție este plină de informații medicale verificate, sfaturi practice, observații și sugestii ușor de aplicat.

Ce e nou în această carte? ne lămurește chiar autoarea: „Multe, de la un cap la altul (…) Vei găsi noi casete de texte „pentru tați! (…)Este prezentată și actualizată, desigur, întreaga bază de date medicale: cele mai recente informații despre ecografiile și diagnosticele prenatale, despre ce medicamente sunt sigure în timpul sarcinii (inclusive antidepresive). (…)Se vorbește pe larg despre alimentația gravidei, inclusive despre dieta paleolitică, raw vegană, cea cu sucuri, cu verdețuri, dieta organică și cea cu alimente sănătoase. (…) Sunt, pur și simplu, tone de informații pentru oricine urmează să aibă un copil”, promite autoarea cărții care a devenit o adevărată biblie pentru femeile însărcinate din întreaga lume.

După succesul înregistrat de volumul La ce să te aștepți când ești însărcinată, care a vorbit practic de la sine despre nevoia existenței unei astfel de cărți, Heidi Murkoff a continuat să ofere sprijin proaspetelor mămici și a scris La ce să te aștepți în primul an de viață, publicată în România tot la Lyfestyle Publishing, parte a grupului editorial Trei. Cartea s-a bucurat de un succes răsunător, fiind vândută în peste 10 milioane de exemplare în toată lumea, devenind noua biblie a bebelușilor. „La ce să te aștepți în primul an de viață” este un ghid complet cu informații utile în primul an de viață al bebelușului, astfel încât creșterea acestuia să fie pentru părinți cât mai puțin stresantă cu putință și lipsită de griji inutile.

