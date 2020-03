Recent, frumoasa blondă a aruncat „audiența” în aer la „Bravo, ai stil! Celebrities” vorbind despre vestimentația concurentelor. Într-un interviu pentru wowbiz.ro, Drăgușanu afirmă că, de fapt, nu este chiar atât de rău să fii o „sorcovă”, așa cum le-a catalogat ea pe unele dintre vedete!

„Am zis că se îmbracă ca niște sorcove, nu că arată ca niște sorcove. Sorcova este un obiect frumos împodobit și foarte împodobit și nu cred că a fi sorcovă este ceva rău. Cred că sorcova este ceva frumos”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Totuși, vizibil iritată de acest subiect, Drăgușanu a reafirmat că nu îi place modul în care se îmbracă fetele de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Cred că cel mai bine îmbrăcată de pe acolo și femeia care are atitudine și stil este Andreea Tonciu. Este favorita mea și despre restul fetelor pot să îți spun doar că sunt niște fete frumoase și… atât! Și care se îmbracă ca niște sorcove”.

Pentru Bianca Drăgușanu, „less is more” și tocmai ăsta este sfatul pe care-l dă tuturor fetelor de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„Sorcova este un obiect foarte frumos împodobit, depinde cum îl privești. Nu știu de ce s-a simțit ofensat și cine s-a simțit ofensat, eu sunt o femeie de afaceri, care lucrează în domeniul acesta (n.r. – moda) de mai bine de 12 ani, trăiesc din imaginea mea și din creațiile pe care le fac eu. Nu cred că cineva ar fi trebuit să se simtă jignit, trebuia să o ia ca pe un pamflet și să își vadă de treaba lor, să dovedească că pot să fie stilate. Pentru că dacă emisiunea este despre stil, eu nu am văzut decât niște fete frumoase și atât, nu am văzut niște fete bine îmbrăcate. Le-am dat un sfat. Dacă pui prea multe pe tine… Less is more”, a încheiat Drăgușanu.

Tot scandalul a pornit după ce Bianca Drăgușanu și Andreea Tonciu s-au întâlnit la o cafea, iar blonda a scris apoi pe Instagram că toate celelalte concurente sunt niște „sorcove”.

