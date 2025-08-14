Monden Bianca Drăgușanu revine pe micile ecrane într-un nou proiect. A filmat alături de Cătălin Botezatu







După o perioadă de absență din peisajul televiziunii, Bianca Drăgușanu revine în atenția publicului într-un nou format difuzat de Pro TV. Vedeta a participat miercuri, 13 august, la filmările unei emisiuni alături de mai multe nume cunoscute din showbizul românesc, printre care Cătălin Botezatu, Oana Roman, Romanița Iovan și Dana Săvuică.

Bianca Drăgușanu a postat imagini, unde poate fi observată purtând o rochie lungă strălucitoare, accentuându-i silueta. Prezența sa pe platou a fost apreciată, iar din ceea ce sugerează vedeta TV arată că experiența a fost una plăcută, chiar dacă nu a oferit prea multe informații suplimentare despre emisiune.

Showul în care va apărea Bianca Drăgușeanu se numește „La Bine și la Roast”, un proiect recent anunțat de Pro TV. Potrivit postului, este vorba despre un show special, construit în jurul unui concept dinamic ce îmbină umorul cu momente inedite și apariții surpriză. Formatul promite să aducă în fața publicului o combinație de divertisment și ironie.

În fiecare episod al emisiunii „La bine și la roast”, o personalitate cunoscută din spațiul public – fie că vorbim despre un actor, cântăreț, sportiv sau o vedetă de televiziune – devine subiectul principal al unui roast plin de umor. Aceasta este provocată cu glume, ironii și comentarii satirice, toate atent construite de un grup de prieteni, colegi din industrie și comedianți consacrați.

Producția se remarcă printr-un format de calitate, decoruri strălucitoare și o atmosferă plină de energie, dar principalul ingredient rămâne umorul inteligent și bine dozat. La finalul fiecărei ediții, invitatul special are ocazia de a răspunde în aceeași notă, întorcând glumele către cei care l-au „roast-uit”, încheind seara cu replici la fel de savuroase, potrivit stirileprotv.ro.