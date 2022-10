Bianca Drăgușanu, mesaj dur pentru o fană. „Frate, ca să slăbești nu-ți trebuie bani, foamea e gratis”. Ce a enervat-o pe blondină

O fană a Biancăi Drăgușanu i-a cerut 14.000 de euro împrumut pentru a-și realiza o operație de micșorare de stomac. Blondina a povestit că această femeie a terorizat-o cu apelurile și că nu este nevoie de bani pentru a avea o siluetă de invidiat. Vedeta a recunoscut că nu a putut să se calmeze când a aflat de ce a fost deranjată și oprită din treburile ei.

„Am primit astăzi cred că zeci de telefoane, zeci de mesaje pe numărul de telefon al atelierului, unde primesc de obicei comenzi și întrebări despre rochile pe care le fac. O anumită persoană, disperată să dea de mine, că are să-mi transmită ceva foarte important, că e o chestiune de viață și de moarte, voia neapărat să ia legătura cu mine. Într-un final m-am lăsat înduplecată și am zis că poate salvez și eu viața cuiva, că de fapte bune sunt bună și sunt persoana înapoi, zic: Bună, sunt Bianca, cu ce pot să te ajut?, la care îmi spune: Bună, sunt Bianca, mă cheamă la fel ca și pe tine, te apreciez, sunt din Brașov.

Este foarte important pentru mine să mă ajuți că sunt disperată, vreau să îți cer 14.000 de euro împrumut că am nevoie să fac tratamente corporale și îți promit că îți dau banii înapoi eșalonat, 1.000 de euro pe lună

Domnule, și m-a ținut asta la telefon vreo 20 minute în care a încercat să mă convingă bunele ei intenții prin care își dorea cu disperare să slăbească și îmi explica că a cheltuit 7.000 de euro pe nu știu ce tratamente corporale, că este campioană la slăbit și la îngrășat. Am încercat să o sfătuiesc, dar ea voia bani de la mine, că mi dă ea, că ne împrietenim și i-am spus că mie nu-mi trebuie prieteni noi, după care pe un ton foarte obraznic a început să mă așa… nu neapărat amenințe sau jignească că nu are cum, că vrabia mălai visează”, a spus Bianca.

Ce a enervat-o pe Bianca Drăgușanu

După ce a văzut că Bianca Drăgușanu refuză să-i dea bani, fana acesteia a abordat o altă strategie și nu a renunțat la dorința ei.

„Mi-a spus că roata se întoarce și practic a încercat să mă condiționeze cumva că dacă nu-i dau bani îți dai seama că se întoarce roata și ajung eu la… Nebuno care ești, stai liniștită! Am încercat să o sfătuiesc și să-i spun că slăbitul este gratis, că slăbitul nu te costă bani. Ca să nu ziceți că aberez, am și înregistrat-o , pentru că eram convinsă că mă va înregistra ea pe mine.

Mă rog, femeia sau fata asta de 20 și ceva de ani a încercat să mă convingă pe mine de resursele ei psihologice, pentru că avea un debit verbal și vorbea foarte bine, era un orator bun, că vrea neapărat bani ca să slăească. Frate, ca să slăbești nu-ți trebuie bani, foamea e gratis, sportul e gratis, ambiția e gratis, echilibrul e gratis, somnul e gratis.

Ca să scapi de stres, ține minte patru gratis S: sală, soare, sport și somn. N-ai cum frate să-mi cer bani că mi dai tu înapoi”, a spus Bianca Drăgușanu.

Amenințări peste amenințări

Problemele nu s-au oprit aici, fana Biancăi Drăgușanu a continuat să o amenințe și să o sune fără pauză. Femeia i-a zis că va merge și la televizor pentru a o face de râs pe blondină.

„A început asta să mă terorizeze efectiv, dar la mine nu ține neapărat teroarea, pentru că i-am pus frână și i-am explicat că nu are cum cu mine, deși a încercat niște metode pe un debit verbal foarte bine pus la punct. Știa femeia ce vrea, dar ca să slăbiți vă trebuie ambiție și echilibru, așa că să nu-mi mai cereți bani, nici pe Instagram, nici pe telefon.

Retardata a început să-mi dea mesaje vocale pe numărul de telefon de pe care am sunat-o și a început să mă amenințe, dar mă amenință că spune că merge la televizor și spune ea despre mine și o să facă ea ce am făcut eu când am devenit celebră, să fie un fel de eu. Ești prăjită rău de tot!”, a concluzionat vedeta pe Instagram.