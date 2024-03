Monden Bianca Drăgușanu lăcrimează neîncetat de o săptămână. Ce a pățit iubita lui Gabi Bădălău







Bianca Drăgușanu are parte de ghinioane la tot pasul. Blondina se confruntă cu probleme de sănătate care persistă de mai bine de o săptămână.

Deși s-a tratat, se pare că medicamentele de pe piață nu au putut să-i rezolve problemele medicale, iar condiția medicală a divei nu dă semne să se îmbunătățească.

Bianca Drăgușanu se confruntă cu probleme medicale

Din cauza alergiilor, ochii blondinei lăcrimează neîncetat. Este și motivul pentru care Bianca umblă acum nemachiată. Diva le-a povestit și fanilor chinurile prin care trece. Iubita lui Gabi Bădălău a luat tratamente cu anithistaminic, degeaba însă, lăcrimarea nu s-a oprit.

Blondina lăcrimează neîncetat

„Deci, nu știu ce se întâmplă, dar am mai bine de o săptămână de când mă confrunt cu o alergie care nu trece cu nimic. Mai bine de o săptămână, cred că am zece zile și am luat tot ce există antihistaminic, tot, toate care există pentru alergii eu le-am luat deja.

Și nu pot să mă machiez pentru că îmi curg ochii încontinuu, adică exagerat de mult lăcrimez. Îmi doresc să nu mai plâng niciodată în viața mea, să existe un medicament care să oprească lăcrimarea, încât să nu mai pornească niciodată”, a povestit pe Instagram, Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, petrecere de lux în localurile iubitului Gabi Bădălău

În urmă cu o săptămână fosta asistentă TV a împlinit 42 de ani. Așa cum era de așteptat diva a dat o petrecere de pomină într-un restaurant de fițe din Capitală, mai exact la unul din localurile deținute de iubitul ei, Gabi Bădălău.

Invitații au fost aleși pe sprânceană, iar distracția a ținut până la primele ore ale dimineții. Atmosfera a fost întreținută de Maria Constantin și Luis Gabriel. La aniversarea celor 42 de ani, Bianca a avut-o aproape și pe fiica ei.