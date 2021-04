În urmă cu puțin timp se declarau prietene foarte bune, însă acum relația de amiciție s-a transformat într-un război absolut. în ceea ce le privește pe Iulia Sălăgean și pe Bianca Drăgușanu. Mama fiicei lui Alex Bodi a atacat-o fără cruțare pe Bianca, explicând este motivul din cauza căruia a rămas fără niciun prieten, potrivit Antena Stars.

”Cât de frustrată să fii să pui o poză cu tine în fundul aproape gol în presă”

Iulia Sălăgean a făcut acuzații directe la adresa Biancăi Drăgușanu, după ce în presă a apărut o serie de imagini mai deocheate cu cele două din baia unui restaurant de lux. Iulia este convinsă că cea care le-a dat presei este chiar Bianca, interesată mereu să fie în centrul atenției.

”Nu este din dormitor, este dintr-o baie a unui restaurant din Poiana Brașov. Eram mai multe fete, nu doar eu cu ea. Am râs când am văzut acel articol. Cât de frustrată să fii să pui o poză cu tine în fundul aproape gol în presă. Bianca a pus poza, doar noi aveam poza. Am și făcut, pe baza acelei distracții, din acea baie, un TikTok. Poftiți femeie cu o carieră, în ghilimele, în spate, în vârstă de 40 de ani. A dat cu bățul în baltă și și-a murdărit coroana de noroi”, a spus Iulia Sălăgean.

Chiar dacă până acum s-au lansat cu voluptate în atacuri una asupra celeilalte, Iulia Sălăgean a mărturisit că dacă Bianca Drăgușanu ar dori să vorbească cu ea pentru a lămuri controversata, atunci ar accepta pe loc. ”Eu chiar o rog să vorbească cu mine și să spună ce o deranjează. Ea are niște reacții prostești ale unor filme pe care și le produce singură în cap. E foarte simplu să mă sune, eu nu sunt genul de om care să am orgoliu mai mare decât mine, așa cum e ea. A fost prinsă cu mâța-n sac când am avut cearta aceea, dacă nu era adevărat ea putea să vorbească să-mi spună”, a mărturisit Iulia Sălăgean.

Ce acuză prietenii Biancăi: falsitatea și perversitatea

Cât despre motivul din cauza căruia toată lumea a plecat și a părăsit-o pe Bianca Drăgușanu, Iulia s-a referit fără ocolișuri la atitudinea nepotrivită pe care a avut-o cu oamenii din jurul ei.

”Totul e adevăr. A fost o persoană falsă, mi-a dat o lecție foarte bună, eu mi-am deschis sufletul în fața ei, dar ea a fost perversă și falsă. Toți prietenii au trădat-o, toate cunoștințele au trădat-o, vorbește de oamenii ca fiind tradători, dar vorbește despre ea. Ea s-a dat prietena mea”, a mai spus Iulia Sălăgean.

