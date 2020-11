”Bianca vrea să își extindă domeniul de business. În primul rând, caută o nouă piață pentru rochiile de mireasă pe care le vinde, problemele din România și din Europa fiind evidente, iar nunțile anulate. Așa că a decis să meargă în capitala luxului sperând că acolo va găsi piața de desfacere necesară pentru rochiile de mireasă pe care le face și le vinde la bani grei. În al doilea rând, vrea să își diversifice afacerea, așa că vrea să devină reprezentant al unor case de parfuri, să vândă inclusiv parfumul Ramonei Gabor. Bianca se distrează și face planuri să facă bani, acum, în Dubai”, a declarat o sursă.

Cum justifică Bianca Drăguşanu scandalurile din viaţa sa

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. (…) În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”. Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?”, a spus Bianca Drăgușanu despre ultima perioadă a relației cu fostul ei partener de viață.

Din culisele despărţirii de bărbatul ei

”Ajunseseră să se certe din absolut orice, era o adevărată nebunie. Două zile se iubeau, era numai lapte și miere, iar cinci se certau până la epuizare, își aruncau cuvinte urâte și se urau. Și-au dat seama amndoi că nu au de ce să mai stea împreună, că, de fapt, nu îi leagă decât atracția fizică, chimia pe care o au în anumite momente. Dar și Bianca, și iubitul ei, au interese total diferite, afaceri pe alte paliere, nu au, de fapt, timp să se consume în asemenea discuții și asemenea certuri. Pentru că, să ne înțelegem, ei nu știuau să se certe așa cum se petrece într-o familie obișnuită, la ei certurile erau îngrozitoare”, a declarat o sursă din anturajul lor.