Bianca Brad, manechin pe vremea lui Ceaușescu. „Nu era îndeajuns să fii înaltă, slabă și frumoasă”

Bianca Brad a câștigat titlul Miss România în anul 1990 și a avut o carieră impresionantă de fotomodel în perioada comunismului. La aproape 55 de ani, ea nu a renunțat la modeling și a defilat într-o prezentare de modă semnată Eli Lăslean.

Mai mult, Bianca Brad a mărturisit că nu a fost ușor să fie manechin pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și că nu se aștepta să aibă un succes atât de mare. La vremea respectivă, ea a colaborat și cu Zina Dumitrescu.

„Eu am urcat pe podium când aveam 17 ani, a fost una dintre primele mele iubiri și evident că așa ceva nu se uită. E ca un microb care intră la fel ca și filmul, televiziunea. (…) Pe vremea aceea nu exista să vină cineva să te machieze, să te coafeze. Trebuia să vii de acasă. Căram sarsanele cu farduri, ciorapi, curele, accesorii. Prima mea prezentare de fapt a fost o intrare foarte scurtă. Am înlocuit o manechină la Casa Venus. Eu nu am lucrat la Casa Venus, nu am una din fetele doamnei Zina, dar atunci am intrat pentru că avea nevoie și am ajutat. Însă, prima mea apariție a fost la scurt timp după aceea, când am fost la CAER, la Sibiu, era o prezentare uriașă, cu reprezentanți din țările membre CAER (nr. URSS, Germania de Est, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria și România) și eram foarte emoționată.

M-am uitat la casete ulterior, mergeam ca un băț, dreaptă, și degetul arătător din mâna dreaptă era ca o țepușă, toată emoția era acolo strânsă, dar m-am descurcat bine. Am prins din mers, am învățat să mă machiez din mers. Când am început aveam doar un strugurel (n.r. balsam pentru buze) pe care îl foloseam și pe buze și pe pomeți. E o lume frumoasă’, a declarat Bianca Brad pentru Ego.ro.

Fotomodel pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Bianca Brad a mai povestit că a avut mari emoții și că frumusețea nu era suficientă. Ea mai declarat că a învățat din mers secretele acestei meserii și că nu regretă nimic.

„Nu era îndeajuns să fii înaltă, slabă și frumoasă. Trebuia totuși să ai ureche muzicală și ritm, dar era foarte important să ai „lipici’, să placi, să transmiți, să ai carismă. Pentru că așa fete frumoase sunt multe. Erau repetiții înainte de prezentare, dar să mergi cu cărțile pe cap sau să stai dreaptă nu. Asta făceai din mers, era de la natură.

Practic eu am învățat din mers să merg pe podium. Eu am fost aleasă doar că m-am dus să-l văd pe fratele meu care era angajat ca manechin și care m-a luat să-mi arate cum e pe acolo. Atunci m-a văzut cineva și i-a zis că nu a știut că are o soră așa de frumușică, subțirică și m-a pus să urc pe scenă. I-a plăcut că am ureche muzicală și am reușit să merg pe podium fără probleme. Sigur că aveam emoții. Mi-a spus atunci că mă așteaptă să termin liceul și să vin la ei. Pe vremea lui Ceaușescu nu puteai să te angajezi fiind elev, nu aveai cum’, a mai dezvăluit Bianca Brad, pentru aceeași sursă.