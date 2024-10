Monden Betty Salam, dezvăluiri emoționante: Mă simțeam singură, nu vedeam pe nimeni în jurul meu







Betty Salam a făcut dezvăluiri cutremurătoare legate de mama sa pe care a pierdut-o când era foarte mică. Vedeta spune că aceasta avea un suflet extrem de mare, iar momentul când a pierdut-o a fost devastator.

Dezvăluiri cutremurătoare

Betty Salam a dezvăluit în caddrul podcastului lui Jorge faptul că mama sa era o femeie extrem de darnică. ”Știi ce făcea mama? Aducea în casă oameni care nu aveau unde să doarmă și îi aducea în casă să doarmă cu noi. Când mă trezeam dimineață vedeam pătura pe jos cu oameni de afară. Și mă întrebam cine sunt oamenii ăștia, că nu îi cunoșteam.

Făcea cumpărături și toate pungile le dădea celor care nu aveau, oamenilor sărmani. Și eu întrebam: mami noi ce mâncăm? Și-mi spunea că se duce înapoi să cumpere altceva de mâncare. Era atât de sufletistă, nu am văzut om mai sufletist ca ea. De asta voiam să o întreb dacă a fost fericită. Dacă și-a pus vreodată întrebarea asta. Pentru că atunci când dai atât de mult, nu știu dacă mai apuci să te întrebi dacă esti fericit”, a dezvăluit Betty Salam.

”Nu am mai putut să spun nimănui mama”

Momentul în care a pierdut-o pe mama ei, Betty a fost devastată. ”Mă simțeam efectiv singură cu fratele meu și nu vedeam pe nimeni în jurul nostru. Pe nimeni pe nimeni. Dacă stau acum să mă gândesc m-au și ajutat aceste amintiri pe care am vrut să le șterg. El nu înțelegea ce se întâmplă, noi îl mințeam pe Dani că mama e plecată în vacanță. M-a afectat răut de tot”, a explicat vedeta. Drept urmare nu a mai putut să spună nimănui mama. ”Nu am putut să îi spun niciodată ”mama”, mamei lui Cătălin, nu am mai putut să spun niciodată nimănui mamă. Nici măcar mătușii mele care mi-a fost ca o mamă”, a mai spus Betty.