Dumitru Chisăliță, propus de Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Energiei, susține că măsurile adoptate pentru limitarea scumpirii carburanților ar trebui prelungite pe timpul iernii și aplicate și benzinei. Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) a prezentat trei priorități pentru un eventual mandat: siguranța aprovizionării cu energie și combustibili, reducerea prețurilor și sprijinirea consumatorilor vulnerabili.

În prezent, acciza la motorina standard beneficiază de o reducere de 25%, introdusă după creșterea puternică a prețurilor. Chisăliță consideră că intervențiile trebuie continuate și extinse, în condițiile în care benzina s-a scumpit semnificativ în ultimele două luni.

„Asta înseamnă că măsurile care au fost luate în ultimele trei luni trebuie să continue în următoarea perioadă, probabil chiar pe toată perioada iernii și ele trebuie să fie extinse. Din punctul meu de vedere, și la benzină. Până nu de mult benzina avea o creștere ușoară. Din păcate, de două luni de zile creșterea este foarte mare”, a declarat ministrul propus la Energie.

Acesta a invocat și evoluțiile recente de pe piețele internaționale, unde prețul petrolului a crescut din nou, în contextul discuției despre eficiența măsurilor adoptate până acum.

Dumitru Chisăliță a indicat asigurarea continuității furnizării energiei electrice, gazelor naturale și produselor petroliere drept prima urgență pentru sezonul rece. În opinia sa, situația trebuie evaluată rapid, iar măsurile necesare pentru evitarea întreruperilor trebuie luate înainte de venirea iernii.

Un punct important în această evaluare este centrala nucleară de la Cernavodă. Chisăliță a afirmat că aceasta este oprită de aproape trei luni și că indisponibilitatea sa a scos din sistem aproximativ 20% din capacitatea vizată. El consideră repornirea centralei esențială pentru pregătirea sezonului rece.

A doua prioritate vizează costurile suportate de populație și de companii pentru carburanți, energie electrică și gaze naturale.

Chisăliță a explicat că prețurile finale nu depind exclusiv de Ministerul Energiei, ci sunt influențate și de costurile și activitatea producătorilor, de fiscalitatea din sector și de reglementările aplicabile piețelor de electricitate și gaze.

Din acest motiv, soluțiile pentru reducerea facturilor și a prețurilor la carburanți ar trebui să ia în calcul toate aceste componente, a precizat acesta.

Propunerea de extindere a măsurilor de reducere a prețurilor și la benzină vine în contextul în care, în prezent, facilitatea fiscală de 25% se aplică accizei la motorina standard.

A treia direcție anunțată de Chisăliță privește sprijinirea persoanelor care întâmpină dificultăți în plata facturilor la energie. Acesta consideră că ajutoarele existente trebuie reevaluate, pe fondul creșterii sărăciei energetice în România.

Președintele AEI a susținut că, după introducerea plafonării prețurilor la gaze naturale și energie electrică în perioada 2020–2022, atenția acordată consumatorilor vulnerabili s-a diminuat, iar formele de sprijin au rămas la niveluri care nu mai răspund suficient nevoilor actuale.

„Din punctul meu de vedere, după anii 2020, 2021, 2022, după ce a intrat plafonarea la gaze și energie electrică în funcțiune, din păcate, s-a luat cumva ochii de pe consumatorul vulnerabil, au rămas acele ajutoare la nivelul acelor elemente, ori toate aceste lucruri cred că trebuie regândite urgent, pentru că, din păcate, nivelul de sărăcie energetică în România a crescut”, a afirmat Dumitru Chisăliță.

Acesta a mai spus că mecanismele de sprijin ar trebui adaptate situației actuale, astfel încât persoanele cu venituri reduse să poată face față cheltuielilor cu energia.