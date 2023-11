Un artist român și-ar fi omorât soția cu toporul: „A fost îngropată de vie”. Care este adevărul

Multă vreme s-a zvonit că Benone Sinulescu și-a fi omorât soția cu toporul, iar Gheorghe Turda a elucidat misterul. El a declarat că Nea Beni nu i-a făcut rău partenerei sale și că n-a avut copii din flori. El a mai spus că în perioada comunistă s-au spus multe lucruri neadevărate.

Benone Sinulescu și-ar fi omorât nevasta cu toporul

„Despre Nea Beni s-a spus și că și-a omorât nevasta cu toporul, că are copii ”din flori”, nimic adevărat, erau născociri, bârfe de babe. În anii comunismului, când nu erau reviste mondene, circulau, de altfel, tot felul de zvonuri, ba că Ileana Sărăroiu a fost îngropată de vie și că a fost găsită în coșciug, zgâriată pe față, ba că Maria Ciobanu s-ar fi bătut cu Ion Dolănescu, la un spectacol, de la Sala Palatului”, a declarat el pentru Playtech.

Povestea dintre Benone Sinulescu și Irina Loghin

Benone Sinulescu a murit pe 18 noiembrie 2021, din cauza unor grave probleme pulmonare. Multă vreme s-a zvonit că acesta a fost îndrăgostit de Irina Loghin. Înainte să moară, el a spus că iubirea poate fi ascunsă și că este bine să rămână așa.

„Am cântat cu Maria Tănase şi am avut mari emoţii, pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă.

Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat….Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap.

Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”, a spus Benone Sinulescu la acel moment.

Gheorghe Turda a recunoscut

Gheorghe Turda a declarat că Benone și Irina Loghin au fost doar prieteni și colegi de scenă. Intepreta l-ar fi apreciat pe Benone doar ca artist. El era adorat de multe femei, dar nu și de colega lui de breaslă.

„Irina nu a fost îndrăgostită de Benone, l-a plăcut ca artist, ca bărbat, mai puțin. Au avut chimie pe scenă, poate că oamenii îi percepeau și ca un cuplu, dar nu a fost așa, știu toți din lumea muzicii populare că erau amici și atât”, a explicat Gheorghe Turda pentru Playtech.