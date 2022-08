Ben Affleck și Jennifer Lopez, petrecere exclusivistă după nuntă. Care a fost codul vestimentar

Ben Affleck și Jennifer Lopez au organizat un brunch pentru invitații lor după ce și-au sărbătorit cea de-a doua nuntă. Eveniment a avut loc la luxoasa lor vilă din Georgia, în valoare de 8 milioane de dolari. Cuplul a invitat doar câțiva prieteni foate apropiați.

Jennifer Lopez a fost îmbrăcată într-o rochie personalizată Ralph Lauren, cu un decolteu înalt și mâneci cu volane, asortată cu o trenă lungă. Voalul ei a fost remarcat în timp ce mergea alături de soțul ei pe terenul casei lor de 87 de acri, o plantație din sudul țării.

Ben Affleck s-a asortat cu faimoasa cântăreață, purtând o haină albă de smoching cu papion și pantaloni negri. Acesta a fost surprins de mai multe ori în timp ce își îmbrățișa noua soție spre unul dintre numeroasele locuri pitorești de pe proprietate.

Toți invitații de la eveniment au fost nevoiți să respecte un cod vestimentar strict, mai exact să poarte doar haine albe. Unele surse au declarat că Lopez s-a inspirat pentru tema de culoare de la fostul ei iubit, Sean „Diddy” Combs, care găzduiește anual o petrecere de Ziua Muncii în The Hamptons, cu un cod vestimentar exclusiv alb.

For those who say

“He always wears the same outfit…”@JenSchwalbach, @JordanMonsanto, @JayMewes & me, all cleaned up.

This is as formal as I’ve been dressed since maybe my First Communion when I was 7. pic.twitter.com/AXNnGxym89

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) August 20, 2022