Ben Affleck s-a făcut de râs. A fost atacat pentru modul umilitor în care a vorbit despre fosta sa soție

Atacat pentru discurs

Actorul în vârstă de 49 de ani a făcut mai multe remarci uimitoare la The Howard Stern Show, unde a recunoscut că „probabil că încă ar fi băut” dacă nu s-ar fi despărțit de Garner, în vârstă de 49 de ani, în 2015.

„Dai vina pe fosta soție pentru că ai băut? Ai fost bețiv înainte să te căsătorești cu ea! a postat pe Twitter un utilizator, alții cerându-i să-și asume „responsabilitatea” pentru propriile sale acțiuni. Aceștia au continuat: „Să vorbești prost despre mama copiilor tăi, te face un tată îngrozitor și un adevărat nenorocit!”

Deși Ben s-a simțit suficient de confortabil pentru a vorbi sincer despre problemele sale cu alcoolul, mulți au considerat că remarcile care o vizează pe Jennifer și căsnicia lor sunt de prost gust. „În cele din urmă, am încercat să continuăm căsnicia doar pentru că am avut copii, dar amândoi am simțit că nu am vrut ca acesta să fie modelul pe care să îl vadă copiii noștri”, a adăugat Ben Affleck.

Problemele cu alcoolul

În ultima perioadă, Ben și-a refăcut viața cu Jennifer Lopez, în vârstă de 52 de ani, cu care s-a logodit anterior ca relația lor să se încheie în ianuarie 2004. Vorbind despre ruperea căsătoriei, Ben Affleck a adăugat: „Adevărul este că ne-am luat un tip în care să ne gândim, am luat decizia și până la urmă ne-am despărțit”.

„Am avut o căsnicie care nu a funcționat. Am încercat pentru că aveam copii. Am făcut tot posibilul. Știam că este o mamă bună și speram că știa că sunt un tată bun”, a declarat el, potrivit Daily Mail.

Actorul a avut, în trecut, multe probleme cu alcoolul. „Au fost copiii mei. Din acea zi, jur pe Hristos, n-am mai vrut să beau nici măcar o singură dată. Nu sunt un predicator, însă dacă există un sfârșit fericit, poți ajunge acolo”, a declarat Ben.