Belgianul Sebastien Pocognoli, numit tehnician al echipei AS Monaco

Sebastien Pocognoli. Sursa foto: Facebook
Sebastien Pocognoli a fost numit noul antrenor al echipei AS Monaco, semnând un contract care îl va lega de clubul din Principat până în 2027, a anunţat gruparea, citată de AFP. Belgianul de 38 de ani îl înlocuieşte pe austriacul Adi Hutter, concediat vineri seară după un început de sezon considerat dezamăgitor, care nu a adus rezultatele aşteptate de conducerea clubului.

AS Monaco are un nou antrenor

Pocognoli vine după un parcurs impresionant la Union Saint-Gilloise, echipă pe care a condus-o spre câştigarea campionatului Belgiei, performanţă istorică după o pauză de 90 de ani.

Numirea sa marchează o etapă nouă pentru AS Monaco, care speră ca experienţa şi viziunea belgianului să readucă echipa pe traiectoria victoriilor şi să stabilizeze rezultatele în campionat.

As Monaco

Monaco. Sursa foto: Facebook

Cele două cluburi, acord legat de această mutare

Pocognoli, care a preluat funcția de antrenor principal la Union Saint-Gilloise în vara anului 2024, avea un contract valabil cu echipa belgiană până în iunie 2026. Transferul său la AS Monaco a presupus, însă, o înțelegere financiară între cele două cluburi, prin care gruparea din Principat a ajuns la un acord pentru a-l aduce pe tehnicianul belgian la echipă mai devreme decât termenul inițial al contractului său.

„Sebastien Pocognoli vine la Monaco după o experienţă plină de saucces în Pro League cu Royale Union Saint-Gilloise, unde s-a evidenţiat prin rezultatele sale sportive şi stilul său de joc ambiţios şi atractiv", au spus reprezentanții echipei AS Monaco într-un comunicat.

Echipa lui Pocognoli și obiectivele sale la AS Monaco

Sebastien Pocognoli va fi susținut pe banca tehnică de secunzii săi Kevin Mirallas, fost internațional belgian și atacant recunoscut, și de polonezul Artur Kopyt. Noua conducere tehnică are misiunea de a readuce dinamismul și competitivitatea în lotul AS Monaco, care, după primele șapte etape din Ligue 1, ocupă doar locul 5 în clasament cu 13 puncte – o poziție considerată sub așteptările conducerii clubului.

Adi Hutter și colaboratorii săi, Christian Peintinger și Klaus Schmidt, erau sub contract cu AS Monaco încă din vara anului 2023, însă rezultatele slabe în debutul sezonului au dus la despărțirea lor. Schimbarea are scopul clar de a revitaliza echipa și de a readuce formația monegască pe traiectoria succeselor, atât în campionat, cât și în competițiile europene.

