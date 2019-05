Irina Begu s-a calificat în turul 3 la Roland Garros, iar Sorana Cîrstea a fost eliminată. News alert

Irina Begu a obținut o victorie spectaculoasă în turul II la French Open, după o revenire remarcabilă. Sorana Cîrstea a ratat calificarea în faza următoare.





Irina Begu (28 de ani, 116 WTA) a obținut o victorie de senzație, astăzi, în fața cehoaicei Karolina Muchova, scor 1-6, 6-3, 6-4, după aproape două ore de joc. Mai departe, jucătoarea noastră o va întâlni pe americanca de 17 ani Amannda Anisimova, locul 51 WTA, în meci programat sâmbătă. Cea mai bună performanță a Irinei în turneul de Mare Șlem de la Paris a avut loc în 2016, când a atins faza optimilor de finală.

Nașansa a fost, astăzi, de partea Soranei Cîrstea. Tenismena din Târgoviște a cedat, în turul II, în duelul cu Aliona Bolsova Zadoinov, 21 de ani, 137 WTA, scor 6-7 (5), 6-7 (3), partidă în care românca a evoluat accidentată.

„Am jucat cu ruptură de abdomen. Mi s-a întâmplat încă din primul tur, dar am încercat să trag de mine și să joc și turul doi pentru că mi se părea că am o șansă și un culoar favorabil.

E o accidentare destul de serioasă, o ruptură de gradul trei, de vreo doi centimetri. M-a împiedicat să joc ce voiam. Serviciul meu a fost o glumă, am servit cu 80 km/h pentru că nu puteam din cauza durerii. Voi avea nevoie de 3-4 săptămâni de pauză, deci cel mai probabil voi reveni direct la Wimbledon”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit TV Digi Sport.

Pentru prezența în turul secund la Roland Garros, „Sore” și-a asigurat un cec în valoare de 87.000 de euro și 70 de puncte WTA.

