Becali a vorbit cu Arafat pentru a afla dacă FCSB este în pericol să intre în carantină la revenirea în ţară. Roş-albaştrii au avut cantonamentul în Turcia, care din cauza cazurilor de Covid-19 e pe lista galbenă.

FCSB va revenit din Antalya joi, iar Gigi Becali a dat asigurări că programul echipei nu va fi afectat. Roş-albaştrii joacă vineri, 15 ianuarie, cu Astra Giurgiu, în campionat.

Becali a vorbit cu Arafat despre FCSB

Becali a vorbit cu Arafat despre FCSB şi pregătirea din Turcia, iar răspunsul şefului DSU l-a mulţumit. Acest demers vine în contextul în care acesta susţine că oficialii FCSB au toate documentele pregătite.

Astfel, Gigi Becali a dorit să elimine orice urmă de îndoială şi l-ar fi contactat pe Raed Arafat. Secretarul de stat în MAI ar fi răspuns că FCSB nu va avea de probleme dacă va prezenta anumite documente.

Din actele respective trebuie să reiasă că FCSB a participat la o competiție sportivă. Şi cum echipa lui Gigi Becali a jucat un meci amical în Turcia, lucrurile sunt clare.

Becali are hârtie de la Guvernul Turciei

„Nu scrie în lege că trebuie să fie competiție internațională oficială. Am jucat și o competiție internațională, cu o echipă din Turcia. Astăzi (n.r. – miercuri, 13 ianuarie). Dacă s-a închis discuția, hai s-o închidem.

Azi, FCSB joacă o competiție. Da, noi d-aia ne-am dus, ca să jucăm. Cum a jucat și Aradul (n.r. – amical în Ungaria). A venit în țară? Așa venim și noi. Așa scrie în lege.

Noi avem acum o hârtie de la guvernul turc, cum că această zonă este izolată. Noi am stat în hotel singuri, n-a existat nicio altă persoană care să stea cu noi, avem dovadă că am purtat măști.

Avem că am plecat cu charter, avem și o hârtie, și dovada că am jucat o competiție internațională”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

Becali a vorbit cu Arafat şi a răspuns rivalilor

Tototodată, Becali a răspuns rivalilor din Liga I, care doreau ca FCSB să intre în carantină la revenirea în România. Printre ei, managerul general al Universităţii Craiova, Marcel Popescu.

„Dacă el, Popescu, de la Craiova… Nu vreau să comentez declarația lui, că săracul.. n-ai cum. Nu pot să spun mai multe. Vă dați voi seama?

Dacă vorbim despre siguranță națională, ajungem pe alte tărâmuri, de nebunie Legea trebuie respectată în literă și în spirit. Ce înseamnă spiritul?

Ea este făcută ca să aibă un scop. Țelul acestei legi este însănătoșirea și neîmbolnăvirea oamenilor. Noi ne-am dus, ne-am carantinat în Turcia, ne-am izolat ca să nu ne îmbolnăvim.

Au fost echipe care au jucat la Mogoșoaia (n.r. – bază sportivă a FRF), unde era zonă galbenă. Au jucat și fotbal și au și plecat cu vreo doi jucători pozitivi (n.r. – cu Covid-19)”, a mai spus Becali.

Popescu voia carantinarea FCSB

„Sunt regulamente care se supun legilor organice. Că dacă era regulament, iar juca Andrei Vlad (n.r. – portar la FCSB) în semifinalele Cupei cu două cartonașe galbele.

Dar nu e vorba de regulament, ci de legi, care sunt foarte clar. Nu noi, ci autoritățile trebuie să își facă treabă. Dacă nu, se intră în haos și toată lumea face ce vrea, când vrea, cum vrea.

Din ceea ce știu, FCSN se află în dificultate. Am întrebat și noi la DSP Craiova: «Avem hotel, putem să ne ducem?» și ni s-a spus «Când vă întoarceți stați în carantină!».

Ni s-a spus verbal, dar ni s-a dat și înscris. Că FCSB nu ține cont de lege e ca și cum un șef de la circulație ți-ar spune «Dacă ești grăbit, treci pe roșu pentru că nu îți iau carnetul.»

E vorba de o speță în care un grup s-a dus în zona galbenă și trebuie să se supună protocolului în vigoare. În discuțiile cu DSP Craiova mi s-a spus «Nu cred că cineva își permite să nu respecte legea.

Nu trebuie să se sesizeze o echipă, ci se va sesiza o persoană de la DSP. Altfel, e pasibilă, cu șanse mari, de plângere penală!».

Turcii nu le dau voie să joace un amical. UTA s-a dus în Ungaria, dar a fost invitată de o echipă, iar factorii responsabili de pandemia din Ungaria au autorizat amical. E o competiție, care poate fi amicală sau oficială.

UTA nu a jucat amical cu o echipă de pe stradă. Echipele din Turcia nu au dreptul să invite un club pentru un amical Nimeni nu-și permite să autorizeze lipsa carantinării”, a declarat Popescu.

Şi Astra Giurgiu a dorit carantinarea FCSB

La rândul său, şi Bogdan Mara, directorul sportiv al Astrei Giurhiu, a explicat că îl susţine pe Popescu. Echipa antrenată de Eugen Neagoe preferaa un cantonament în Antalya, dar a renunțat.

A făcut-o tocmai din cauza obligațiilor de la revenirea în țară. Adică de teamă să nu fie carantinată şi să piardă meciul cu FCSB la masa verde, cu 0-3.

„Legile sunt făcute la fel pentru toți, nu știu dacă unii au regim special. Nu știu cum s-a putut ca FCSB să plece, pentru că și noi am vrut să plecăm în Antalya.

Dar am renunțat din cauza acestei idei, că riscăm să intrăm în carantină. Repet, și noi am fi vrut Turcia. Acolo sunt condiții foarte bune, dar am evitat ca să nu fie discuții”, a spus Mara la Digi Sport Special.

„Eu asta înțeleg din lege, că trebuie să intre în carantină. Legea trebuie să fie respectată de toată lumea”, a completat Mara.

