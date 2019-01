Un BEBELUȘ a ajuns în moarte cereblă. Ministrul Sănătății: ”Îmi cer scuze”

Un bebeluș în vârstă de un an și jumătate a fost transportat de urgență la București în moarte cerebrală, după ce medicii de la Spitalul Județean din Vâlcea i-au greșit diagnosticul: laringită.





Micuţul a fost transferat mai întâi la Budimex şi apoi la Marie Curie, unde a fost internat cu diagnosticul de moarte cerebrală de gradul 3.

Referitor la situația copilului, ministrul Sănătății Sorina Pintea, a declarat într-o intervenție telefonică la Digi24 că își cere scuze "În primul rând, în calitate de mamă, aş dori să îmi cer scuze faţă de ei (părinţii copilului - n.r.) şi faţă de suferinţa lor din acest moment. Am avut o discuţie cu părinţii băieţelului şi cu bunicul în cursul zilei de ieri şi i-am asigurat că îmi voi da tot concursul pentru a putea afla adevărul şi îi asigur încă o dată de acest lucru. Direcţia de Sănătate Publică, inspectorii au făcut deja primele cercetări acolo (la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Râmnicu Vâlcea - n.r.), părinţii copilului ne-au pus la dispoziţie nişte înscrisuri. Pe de altă parte, am avut o discuţie cu preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea care îşi va da, de asemenea, tot concursul pentru clarificarea acestei situaţii. Am luat legătura cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a putea trimite şi de acolo Corpul de control, pentru a putea vedea exact ce s-a întâmplat. Iar dacă din punct de vedere al actului medical se constată inadvertenţe, din punctul nostru de vedere urmează plângerea penală. Pe de altă parte, părinţii pot să depună sesizare la Colegiul Medicilor pentru eventualele acuzaţii de malpraxis, acuzaţii pe care noi nu suntem în măsură să le cercetăm", a precizat ministrul.

Copilul, în vârstă de un an şi o lună, a fost internat pe 3 ianuarie, la Pediatrie, cu febră, iar pe 4 ianuarie medicii din Vâlcea au decis să îl transfere la un spital din Bucureşti pentru că starea lui s-a înrăutăţit. Pe drum, la Piteşti, micuţul a intrat însă în stop cardio-respirator, ajungând la Bucureşti decerebrat, şansele de a rămâne în viaţă fiind foarte mici, scrie Agerpres.

Sâmbătă, a avut loc un protest spontan în fața Spitalului Județean Vâlcea, unde un grup de peste 70 de persoane s-au strâns dorind astfel să condamne malpraxisul, dar și atrăgând atenția asupra problemelor din sistemul medical.

Părinții bebelușului vor depune plângere la Poliție și la Colegiul Medicilor. Spitalul Județean Vâlcea derulează o anchetă pentru a stabili responsabilii.

