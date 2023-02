Baza aeriană subterană secretă a Iranului, identificată de americani. Cu numele de cod „Eagle 44”, baza nu mai este atât de secretă. Foto

Forţele aeriene din Iran au publicat la începutul lunii februarie imagini cu noua lor bază subterană, denumită Eagle-44. Având capacitatea de a găzdui avioane de luptă, bombardiere şi drone şi de a rezista la eventuale bombardamente americane, televiziunea de stat lăudase baza situată în inima Munţilor Zagros, la „câteva sute de metri adâncime”, fără a dezvălui amplasamentul exact al noii instalaţii.

În imagini vedem avioane McDonnell Douglas (acum Boeing) F-4 Phantom, vândute Iranului înainte de Revoluția Islamică din 1979. Iranul, îmbogățit din exporturile de petrol, a primit 230 de avioane de luptă F-4 Phantom. Se pare că 58 de avioane sunt încă în funcțiune, cu o rată de disponibilitate de 60%. Avioanele sunt echipate cu rachete AGM-65 Maverick vopsite în alb, un fel de bombă ghidată cu laser și, în cel puțin într-un caz, pare a fi o rachetă de croazieră anti-navă Nasr.

Dar o analiză a serviciilor de informaţii din surse deschise (OSINT) a identificat locaţia exactă a noii baze secrete, după cum a relatat Defense Blog.

The I.R. of #Iran Army’s Air Force has unveiled its first underground air base located in the heart of mountains. pic.twitter.com/lkbWpLBUu7

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) February 7, 2023