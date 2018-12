BĂTĂLIA MOMENTULUI, în România! Ion Cristoiu face lumină în subiectul ordonanței privind amnistia și grațierea

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, luni seară, la Romania TV, că subiectul fierbinte al momentului în politica românească este ordonanța privind aministia și grațierea, împotriva căreia Sistemul, în frunte cu Klaus Iohannis, ar fi în stare de orice să nu apară.





Jurnalistul EVZ a subliniat că ordonanța controversată ar aduce din nou la lumină politicieni îngropați de sistem, de la Hrebenciuc pâna la Adrian Nastase, care nu ar mai avea niciun motiv pentru care sa fie „șantajați”.

„Momentul de batalie numarul unu al Romaniei din aceste zile se poate traduce „totul impotriva ordonantei privind amnistia”, pentru ca aceasta ordonanta ar avea doua mari efecte: nu va mai exista niciun dosar pus la dospit de institutiile de forta, prin care ar mai putea fi santajat vreun politician de acum încolo. Altfel, stiti foarte bine, acolo sunt dosare la dospit si pentru politicieni cinstiti, care au fost obligati in campanie electorala sa fie sponsorizati de nu stiu ce om de afaceri... stau la dospit acolo si daca nu convine ceva „baietilor din paduri”, se gaseste un denuntator si... Apoi, este foarte periculos pentru sistem faptul ca ar deveni liberi personalitati ale vietii politice, mai ales din PSD, care au fost scoase din joc, de la Hrebenciuc pana la Nastase. Acestia nu ar mai avea nicio fila, niciun element prin care sa fie amenintati, pentru ca altfel poti veni acum sa le spui: „fii atent ca mai avem zece dosare”. Deci, din acest punct de vedere, sistemul si Iohannis ar fi in stare de orice: sa darame Guvern si cladirea Guvernului, pentru ca in momentul in care s-a dat aceasta ordonanta, s-a terminat...”, a punctat Cristoiu

