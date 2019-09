Candidatul la Președinție Bătăiosu consideră, potrivit unui comunicat dat joi publicității, că România ar trebui să se pregătească pentru destrămarea Uniunii Europene, deoarece criza economică care va veni v-a mătura Europa și va duce la dispariția monedei Euro. În legătură cu NATO, prezidențiabilul e de părere că aceasta e nefuncțională și că următoarele conflicte armate (Rusia-Georgia, SUA și Israel contra

Iranului, Turcia împotriva Greciei, etc.) vor demonstra șubrezimea acestei alianțe politico-militare și nesustenabilitatea Punctului 5 din Tratat. În vederea creșterii gradului de apărare al Țării, Bătăiosu

militează pentru mărirea bugetului alocat armatei până la 5% din PIB și

pregătirea românilor pentru un eventual conflict cu Rusia și aliați săi europeni.

Candidatul Bătăiosu mai urmărește stingerea războiului româno-român și fixază următoarele obiective strategice și geopolitice: transformarea României în Regatul lui Dumnezeu (Civitas Dei) și a

Bucureștiului în Noul Ierusalim, reîntregirea teritorială în granițele României Mari, mutarea capitalei administrative a României la Târgoviște, asumarea de către România a misiunii de reîncreștinare a

neamurilor, constituirea Uniunii Statelor Lumii Creștine și stabilirea Guvernului acesteia la București.

Pe 23 iulie 2000, candidatul Bătăiosu susține că l-a văzut pe Dumnezeu: „După ce am aprins candela în casă pentru prima oară în viaţa mea, am visat că eram pe o stradă lungă, străjuită de copaci înalţi, aflaţi pe jumatate sub apă, iar vremea era una ploioasă, apoi mi-am vazut propria-mi casă aflata sub zapadă. “Asta inseamnă belsug, prosperitate!”, mi-am zis. Apoi m-am întrebat: “Dar Dumnezeu cum e?” M-am gândit la corpul de vis (sufletul) pe care îl simţeam relaxat, iar la final am coborât mintea în inimă. Imediat am fost absorbit cu o viteză fantastică în Sus şi m-am trezit într-un Ocean de Lumină. Totul in jurul meu era Lumină. Prima senzaţie pe care am avut-o a fost de uluire, apoi de Iubire, şi in cele din urma de Pace. Deşi aveam conştiinţa propriei identităţi, totuşi eu însumi eram Lumină! Această unire cu Dumnezeu nu a durat mult, revenirea în corpul fizic producându-se la fel de brusc precum ascensiunea, Luminii luându-i loc întunericul. Când am dat ochii de lumea fizică, am constatat că nu-mi mai puteam mişca trupul, ce devenise ţeapăn ca de mort, şi abia după ce a trecut ceva timp am reuşit să mă mişc! Eram uluit, căci Îl văzusem pe Dumnezeu cel Viu!

A doua seară, în timpul somnul, îmi simt inima grea, ca şi cum cineva ar fi apăsat pe ea, iar în semi-întuneric văd ceva negru, ca un cap, ce emana un rău înfricoşător, care făcea: Uuuuuaaaaaaaaaa! Am reuşit să scap de acel duh şi am aprins lumina. Eram ingrozit! Tocmai suferisem o încercare a necuratului de a mă ucide!”.

Candidatul Marian Bătăiosu este inginer mecanic de formație și pictor de vocație, are 52 de ani, născut în zodia Scorpionului cu ascendent în Balanță, este bucureștean, nu este căsătorit și nu are copii, nu are datorii la bănci, conturi bancare și nici proprietăți, nu are vicii și nici vulnerabilități. Nu a fost membrul vreunui partid politic, nu a fost colaborator sau agent al Securității, nu a făcut parte din structurile

statului. A participat la evenimentele din decembrie din 1989, începând cu 21 decembrie la Universitate, continuând cu 22 decembrie la Piața Palatului, apoi pe 23 decembrie la Televiziunea Română, de unde a fost trimis la Politehnică să apere facultatea al cărei student era de

„teroriști”. Postura de revoluționar a luat sfârșit pe 28 decembrie 1989, când a predat arma din dotare. Fiind membru GID, a paricipat la toate marșurile, protestele și mitingurile împotriva participării FSN la alegeri, a avut cort la Universitate și puțin a lipsit ca să nu fie linșat de mineri pe 13 iunie 1990.

