Monden Bătaie la galele RXF, cu Claudiu de la „Insula Iubirii” protagonist







Claudiu de la emisiunea „Insula Iubirii” continuă să atragă atenția prin incidente controversate. Recent, acesta a fost implicat într-un scandal la galele RXF, unde s-a luat la bătaie cu Romeo Vasiloni, fostă ispită în show-ul TV. Deși totul părea o regie pentru publicitate, bodyguarzii, neavertizați, au intervenit ferm și i-au oprit pe cei doi, făcându-și datoria cu promptitudine.

Incident într-un club de lux din București

Cu doar câteva zile înainte de gala RXF, Claudiu a fost protagonistul unui alt scandal, de data aceasta într-un club exclusivist din Capitală. După o noapte de petrecere cu prietenii săi, acesta a refuzat să plătească o notă de 3.000 de lei, argumentând că, fiind persoană publică, ar trebui să fie scutit de plată.

Surprins de această cerere, ospătarul a cerut ajutorul bodyguarzilor, care au intervenit rapid, cerându-i insistent să achite nota de plată.

Bodyguarzii l-au escortat pe Claudiu și l-au obligat să facă plata, după care l-au îndepărtat din club. Abia atunci acesta a realizat că faima nu-l scutește de responsabilități financiare, fiind „invitat” politicos să părăsească localul.

Tensiunile dintre Claudiu și Romeo Vasiloni au reizbucnit

La gala RXF, tensiunile dintre Claudiu și Romeo Vasiloni s-au reaprins. Potrivit declarațiilor lui Vasiloni, conflictul ar fi început din cauza unor acuzații legate de o discuție cu Simona, o altă participantă din show-ul TV.

”Nu știu de la ce a pornit conflictul. Era lângă mine acolo, trebuia să dau un interviu cu Simona. A zis de mine că nu știu ce am avut eu cu Simona și că aș fi vorbit urât despre el. El a mai avut altercații cu mine, în urmă cu o lună, imediat după Insulă, mi-a zis la fel, că am vorbit urât despre el. I-am zis: ce ai, mă, ești nebun?! Acum m-a împins și după îți dai seama că l-am împins și eu și de aici toată altercația. Eu i-am zis că nu mă bat cu el pe stradă, ca să am probleme, ne batem în gală și gata”, a spus Romeo Vasiloni pentru Spynews.ro.

Romeo Vasiloni. Foto: Facebook / Romeo Vasiloni

Deși altercația fizică a fost rapid stinsă, cei doi și-au lansat provocări pentru o eventuală confruntare în ring.

Scandalurile recente îl mențin pe Claudiu în atenția publicului, însă acestea ridică întrebări privind modul său de gestionare a faimei.