Monden Cristina de la Insula Iubiriil, dezamăgită de o ispită masculină: M-ai citit greșit







Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii a povestit că a încercat să le cucerească pe Maria și pe Cristina, dar fără rezultat. Ispita masculină a spus că anul acesta a fost mult mai rațional și că n-a vrut să se implice prea mult pentru că știa că nu va avea nimic serios cu cele două concurente.

Romeo, despre sezonul 8 Insula Iubirii

„Anul acesta am fost mult mai rațional și am încercat să ajut concurentele să-și găsească anumite răspunsuri în relațiile lor. Comparativ cu sezonul 7 în care m-am descoperit mai emoțional, chiar mai romantic, chiar mai ascultător pentru că e foarte important să știm să ascultăm mai mult decât să vorbim pentru că eu vorbesc mult și nu știam să mai ascult, în sezonul 8 am descoperit un Romeo mai tolerant pentru că am trăit cu anumiți oameni cu care poate în mod normal nu aș fi trăit, nu aș fi reacționat voit” a dezvăluit ispita.

Ce a putut spune Romeo despre Cristina

Romeo a mai spus că a fost foarte atras de Cristina, în special fizic, dar că i se pare că nu are personalitate și că îi lipsește încrederea în ea. „Fizic m-a atras Cristina! Este cumva tipologia mea de femeie, este o femeie foarte frumoasă care are grijă de ea, arată bine, dar este o femeie care, totodată, are foarte multă neîncredere, este o femeie care nu are o personalitate proprie, cum am spus încă de când am văzut-o.” a spus Romeo.

Reacția Cristinei

Cristina, concurenta care a fost înșelată de soțul ei, Andrei, la Insula Iubirii, i-a mulțumit lui Romeo pentru complimente. Cu toate acestea, ea a spus că Romeo a citit-o greșit și că are personalitate proprie. Bruneta a mai zis că a fost o femeie loială până când a văzut că nu se mai merită.

„Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, însă m-ai citit puțin greșit, în ciuda alegerilor am personalitate proprie și sunt și o femeie loială, acolo nu s-a mai pus problema de așa ceva, tu știi foarte bine parcursul meu și cum de am ajuns la acea trăire”, a menționat Cristina Petre, dorindu-și să clarifice lucrurile.

Recent, Cristina a anunțat că s-a despărțit din nou de Andrei, chiar dacă la finalul emisiunii de pe Antena 1 a decis să-i mai dea o șansă.