Insula Iubirii, episodul i-a înfuriat pe telespectatori. Abia acum s-a aflat

Insula Iubirii a fost amendată de Consiliul Național al Audiovizualului(CNA) după ce s-a spus într-un episod că un concurent i-a aruncat pisicile iubitei sale de la etaj. După ce s-a scris în presă şi s-a şi deschis şi un dosar penal pe numele concurentului, pentru cruzime faţă de animale, CNA a primt 79 de reclamaţii de la telespectatori.

Insula Iubirii, amendată de CNA

CNA a analizat reclamaţiile şi a decis amendarea televiziunii cu 10.000 de lei pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia minorilor. Membrii CNA au ţinut să sublinieze că nu există în legislaţia audiovizuală un articol de lege ce vizează actele de cruzime asupra animalelor, însă că va exista în legislaţia secundară (Codul Audiovizualului) la care se lucrează în prezent.

Antena 1 s-a ales cu această amendă după ce concurentul Robert Braia a vorbit într-un episod despre pisicile iubitei sale. El a recunoscut că a aruncat animalele iubitei sale de la etaj intenționat.

„A fost cu intenţie. Eu i-am speriat, ei au căzut. Îi ştiam că sunt foarte sperioşi şi am profitat de chestia asta, i-am speriat. Ei au căzut de la balcon, unul a rămas acolo, unul a plecat. După aceea, i-am.... mi-a părut rău, pentru că ea a suferit foarte mult. I-am căutat, adică, l-am căutat pe motan şi l-am găsit în cele din urmă şi i l-am returnat. Adică, ce am... am considerat că am văzut, că am greşit...”, a fost mărturia concurentului Robert Braia în emisiunea Insula Iubirii.

Avocata Antenei 1 se scuză

După ce membrii CNA au vizionat fragmentul de emisiune, Norina Ionescu, avocatul postului, a declarat accentul s-a pus pe dezvăluirea comportamentului partenerului Biancăi, nu pe violență. Aceasta a mai spus că cei doi au fost eliminați la scurt timp după aceste dezvăluiri.

„Îmi pare rău pentru umărul atât de mare de reclamaţii primite. Am văzut în încheierea imaginilor prezentate şi precizarea făcută de moderator cu privire la descurajarea unui astfel de comportament care include acte de violenţă împotriva animalelor, cu atât mai mult cu cât îmi este foarte bine cunoscut din dicuţiile pe care le-am purtat că în propunerile de modificări la Codul Audiovizual acest aspect este unul important.

Vreau să reţineţi faptul că accentul s-a pus pe dezvăluirea comportamentului partenerului Biancăi, cuplu care, cu prilejul povestirii acestui episod dramatic din viaţa lor, şi echipa de producţie şi telespectatorii au aflat că ei nu mai constituiau un cuplu dinainte de a veni la Insula iubirii. Credem că au fost nişte aspecte cruciale care nu puteau fi evitate. Nu s-a pus accentul pe niciun fel de descriere, inclusiv relatarea partenerului a fost una, cât se poate într-o astfel de situaţie, elegantă”, a spus avocatul Antenei.

CNA iartă Antena 1

Mircea Toma, membru CNA, a spus că toată țara a asistat la un autodenunţ înregistrat cu privire la încălcarea unei legi, pedeapsa care se poate solda la limită cu închisoare. El a declarat că CNA nu va trece peste aceasă situație.

Cristina Pocora, membru CNA, a spus că producătorii emisiunii au difuzat acel episod intenționat și că știau de la început povestea cuplului. Aceasta a declarat că Antena 1 nu trebuie să le arate așa ceva telespectatorilor.

Producătorii ar fi vinovați

„Emisiunea asta a fost înregistrată, deci nu aţi fost luaţi prin surprindere de aceste mărturisri, ci v-a plăcut. Aţi arătat un băiat care nu pare să aibă prea multă minte. În al doilea rând, personajele pe care le aveţi acolo eu cred că au fost foarte bine studiate înainte să ajungă pe insulă. Citeam undeva că aveţi foarte multe cupluri doritoare să se testeze la televizor. Prin urmare, eu am convingerea că voi ştiaţi foarte bine înainte să ajungeţi acolo cine sunt, cum sunt şi cam care este stadiul relaţiei lor.

Şi trei, eu chiar sunt convinsă că povestea asta a mai auzit-o o dată producţia înainte ca ea să ajungă pe televizor. Ce vreau să spun e că aţi dat intenţionat acest episod. Şi aş vrea să înţeleg de ce a trebuit? În afară să arătaţi că băiatul are „multă minte, de ce a trebuit? Doar pentru câteva minute de amuzament şi ce? Mi se pare că nu aveam nevoie de încă un episod de acest gen.”, a spus membrul CNA, potrivit Paginademedia.