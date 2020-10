Sorana Cîrstea, în vârstă de 30 de ani, este foc și pară pe autoritățile din Cehia și pe organizatorii turneului de la Ostrava.

Cu toate că valul al doilea al pandemiei a pus stăpânire pe Europa, cehii au decis să organizeze turneul WTA de la Ostrava în 17-25 octombrie, cu reguli extrem de stricte, scrie RTV.

Sorana Cîrstea și-a luat inima în dinți și a confirmat participarea, aceasta ajungând miercuri, la Ostrava, unde a fost testată pentru Covid-19.

Sportiva din România este foc și pară pe organizatorii turneului pentru că a fost lăsată în voia sorții, iar rezultatul întârzie să apară. În tot acest timp, sportiva este izolată în camera de hotel, iar autoritățile nu ia-u dat încă nicio veste.

Sorana Cîrstea, mesaj acid pe rețele sociale

„Marți, ziua în care am plecat de acasă, am făcut un test, așa cum fac de fiecare dată când călătoresc. Rezultatul a fost negativ. Cu toate astea, 12 ore mai târziu, am fost din nou testată, în momentul în care am ajuns la turneu. Am fost ținută în carantină timp de 25 de ore. Înțeleg că regulile sunt reguli, dar asta nu are niciun sens!”, a scris Sorana Cîrstea pe Twitter.

„25 de ore în cameră și număr în continuare, în așteptarea rezultatului testului pentru Covid-19… Îmi puteți spune ceva? Aparent, nimeni nu știe nimic, oricare ar fi întrebarea mea. Mulțumesc!”, a mai scris Sorana Cîrstea.

„Bună, Sorana. Le-am transmis colegilor problema ta. Cineva te va contacta pentru a-ți oferi informațiile cerute. Ne cerem scuze pentru problemele cauzate”, i-au răspuns organizatorii turneului, la mesajul postat pe Twitter.