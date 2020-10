Simona Halep, 2 WTA, a fost nominalizată, alături de Naomi Osaka şi Victoria Azarenka, pentru titlul de jucătoarea lunii septembrie.

Simona Halep a câştigat luna trecută turneul de la Roma, iar Naomi Osaka a triumfat la US Open, Victoria Azarenka a făcut un meci extraordinar și a reusit să câștige trofeul Western Southern Open.

Nominalizatele pot fi votate pe site-ul WTA până vineri, la ora 23:59 EST.

Simona Halep se menţine pe locul secund în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, la mare distanţă de liderul Ashleigh Barty (Australia), în timp ce poloneza Iga Swiatek, care a câştigat titlul la Roland Garros sâmbătă, a reuşit un salt de 37 de locuri şi se află pe 17.

Simona Halep este la circa 1.500 de puncte de Barty, în timp ce pe locul al treilea se află japoneza Naomi Osaka, la aproape 1.500 de puncte de româncă.

România mai are patru jucătoare de tenis în top 100 pe lângă Halep: Patricia Ţig a urcat două locuri şi se află pe 57, Irina Begu a coborât trei locuri şi este pe 76, Sorana Cîrstea a coborât patru poziţii, fiind pe 88, iar Ana Bogdan a urcat o treaptă, pe 92. De remarcat saltul reuşit de Irina Bara, care a ajuns pe 116, cea mai bună clasare din carieră, în urma unui salt de 26 de locuri.

Simona Halep, acuzată că este invidioasă pe poloneză

Jurnalistul Radu Banciu a speculat că Simona Halep ar fi invidioasă pe Iga Swiatek care a bătut-o ruşinos la Roland Garros. Comentariul lui Radu Banciu vine în contextul în care Simona Halep nu a felicitat-o pe poloneză pentru victoria sa.

„Am auzit că Simona Halep nu a felicitat-o pe Iga Swiatek, prima poloneză care a câştigat Roland Garros. Pe Nadal l-a felicitat pentru că probabil îi place de el şi sunt de acord. Doar nu o să îi placă de Swiatek… N-a felicitat-o în primul rând pentru că a bătut-o aia măr şi are o invidie, pentru că ea era în formă şi, dacă nu o bătea Swiatek, ar fi ajuns în finala. Mi se pare şi firesc. De ce trebuie s-o feliciti doar pentru că o face toată lumea? Dacă nu a făcut-o din raţiunile astea, bravo ei!”, a spus Radu Banciu în cadrul emisiunii Fotbal All Inclusive difuzată de Look Sport.

„Felicitari, Rafa! Esti un exemplu pentru toti in sportul nostru si cel mai bun pe care l-am vazut! Cel mai important, esti o persoana deosebita! Te respect, a fost mesajul scris de Simona Halep pe Twitter, dupa ce Nadal a castigat al 13-lea trofeu la Roland Garros”.