Politica Băsescu scria mesaje anticomuniste pe nava pe care o conducea. Poveștile marinarilor







Nicolae Șoric a fost medic pe nave comerciale între 1982 și 1985. Acum trăiește în satul Plăieșu, comuna Timișești. Deși pare un om obișnuit, poveștile sale sunt departe de a fi simple. Acrsta a călătorit în peste 40 de țări, trecând prin furtuni și aventuri demne de Jules Verne. L-a cunoscut pe Traian Băsescu, nu ca președinte, ci în calitate de comandant de navă.

Modest și nostalgic, el își amintește viața de marinar în Epoca de Aur, când covoarele persane, țigările Kent și whiskey-ul erau la mare căutare.

"Povestea mea începe pe timpul răposatului, înainte de 1989, atunci când m-am dus la mare cu soția și am stat în gazdă la un marinar, pe nume Gheorghe, care stătea în Mamaia, pe strada Pârâului. Asta se întâmpla în 1981. Și, stând seara la masă, la un șpriț, m-a întrebat ce meserie am. I-am zis că sunt asistent medical principal.

Tot atunci i-am spus că iubesc marea. Drept pentru care marinarul mi-a zis că are o cunoștință la Direcția Sanitară, cunoștință care m-ar putea ajuta să fiu asistent medical pe vapor. Astfel, am mers cu el. Acest marinar m-a dus la un cabinet, unde m-a dat în primire la un asistent medical care îi coordona pe cei care doreau să ajungă și îndeplineau condițiile de a ajunge doctor la bordul unei nave.

Când am ajuns acasă, au venit cei de la servicii și mi-au răscolit toată originea socială, tot arborele genealogic. Asta se întâmpla pentru că, pe vremea aia, se punea problema că părăsești țara. Și mulți care plecau din țară nu se mai întorceau. Dar, până la urmă, dosarul a fost gata, iar după un an de zile, în aprilie 1982, mi-a venit plecarea.", își amintește Nicolae Șoric.

Acesta a avut ocazia să îl cunoască și pe Traian Băsescu.

Traian Băsescu, un căpitan de navă respectat

"Am jucat și table cu dânsul, în cabină. Țin minte că trebuia să plec cu el într-un voiaj, cu nava Cărbunești, un mineralier nou, dar i-am lăsat locul unui coleg, la rugămințile coordonatorului meu. Atât cât l-am cunoscut eu, dar și din spusele colegilor, era un tip de gașcă.

Eu am stat de vorbă cu el, așa cum stau de vorbă acum cu dumneavoastră. Eram ca o famile între marinari. Ne întâlneam la ședințe, la un bar. Am stat și în cabină cu el, am jucat table. Era un om deosebit ca marinar, ca și comandant. Era ca o cloșcă, care-și strânge puii lângă ea", își mai amintește Nicolae Șoric.

Băsescu era anticomunist

Când treceam frontiera, scria cu carioca pe ușa de jos a navei „Jos Comunismul” sau „Jos Ceaușescu”! Și tot el spunea să nu ne fie frică, chiar dacă era un politruc secret la bord, dar care nu-l vindea niciodată pentru ceea ce scria pe ușă.

Apoi făceam exporturi, iar asta înseamnă bișniță, ceea ce era interzis în comunism. Însă Băsescu ne arăta unde să ascundem marfa, ne ducea prin porturi unde știa el că e mai ieftină marfa, făcea ședințe cu noi. Și așa mi-au spus și colegii mei.", a mai spus Șoric despre fostul președinte, potrivit mesagerul de Neamț.